Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi

Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Brisa, İzmit’teki fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 26 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında üretimin durdurulacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Lastik Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
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Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi - Resim: 1

Bridgestone ve Lassa markalarıyla faaliyet gösteren Brisa, üretim süreçlerinin büyük bir kısmını Kocaeli’de sürdürüyor.

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Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi - Resim: 2

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İzmit fabrikasında bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verileceği bildirildi.

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Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi - Resim: 3

AKSARAY FABRİKASI ÜRETİME DEVAM EDECEK

Şirketin açıklamasında, üretim duruşunun 26 Mart Çarşamba günü saat 00.00’da başlayıp 4 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar süreceği ifade edildi. Bu süreçte Aksaray fabrikasında üretimin devam edeceği vurgulandı.

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