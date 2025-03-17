Türkiye'nin Lastik Devi Üretime Ara Veriyor! KAP'a Resmen Bildirildi
Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Brisa, İzmit’teki fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 26 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında üretimin durdurulacağı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bridgestone ve Lassa markalarıyla faaliyet gösteren Brisa, üretim süreçlerinin büyük bir kısmını Kocaeli’de sürdürüyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İzmit fabrikasında bakım çalışmaları nedeniyle üretime ara verileceği bildirildi.
AKSARAY FABRİKASI ÜRETİME DEVAM EDECEK
Şirketin açıklamasında, üretim duruşunun 26 Mart Çarşamba günü saat 00.00’da başlayıp 4 Nisan Cuma günü saat 23.59’a kadar süreceği ifade edildi. Bu süreçte Aksaray fabrikasında üretimin devam edeceği vurgulandı.