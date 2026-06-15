Türkiye'nin Kredi Risk Priminde Keskin Gerileme: 4 Ayın En Düşük Seviyesi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, 223 baz puana inerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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Türkiye'nin Kredi Risk Priminde Keskin Gerileme: 4 Ayın En Düşük Seviyesi
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ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın piyasalarda yarattığı iyimserlik, Türkiye'nin risk göstergelerine de olumlu yansıdı.

5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİNDE GERİLEME

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 223 baz puana inerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması beklenen mutabakat zaptına göre, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti uygulanmadan yeniden deniz trafiğine açılması ve deniz taşımacılığı hacminin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

Taslak anlaşma kapsamında İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünde bulunması ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin uluslararası endişeleri giderecek adımlar atması öngörülüyor.

CDS NEDİR?

Kredi risk primi (CDS), bir ülkenin veya kurumun borcunu geri ödeyememe riskini gösteren en önemli finansal göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. Yatırımcılar, olası temerrüt riskine karşı sigorta maliyeti niteliğindeki bu primi yakından takip ediyor.

CDS'nin yükselmesi, ülke veya kurumun risk algısının arttığına işaret ederken; düşmesi ise yatırımcıların risk algısının azaldığını gösteriyor. Bu gösterge; ekonomik görünüm, siyasi gelişmeler ve küresel piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Düşük CDS seviyesi, genellikle ülkeye yönelik yatırımcı güveninin arttığı şeklinde değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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