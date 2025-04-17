Türkiye’nin Köklü Şirketlerinden Ardam Grup İflasın Eşiğinde! Mahkemeden Flaş Karar

Ardam Grup’a bağlı olan Ardam Atık Yönetimi ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ardam Geri Kazanım Temizlik ve Depolama Ltd. Şti. hakkında konkordato talebinde bulunulmasının ardından mahkeme, her iki şirket için 10 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmetti. Aynı kararda, Gürbüz Demir’in de başvuru sahibi olarak yer aldığı görüldü.

TAKİPLER DURDURULDU, TEDBİRLER UYGULAMADA

Mahkemenin verdiği kesin mühlet kararı kapsamında, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, söz konusu şirketler hakkında kamu alacakları da dahil olmak üzere yeni bir icra takibi başlatılamayacak, mevcut takipler ise durdurulacak. Ayrıca, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları da uygulanamayacak.

REHİNLİ ALACAKLAR SINIRLI İZİNLE TAKİP EDEBİLECEK

Kesin mühlet süresi içinde rehinle güvence altına alınan alacaklar için yalnızca rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere izin verilebilecek. Ancak bu süreçte rehinli mallar üzerinde muhafaza tedbiri uygulanamayacak ve satış işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

KOMİSERLER GÖREVDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Konkordato sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için daha önce geçici mühletle birlikte görevlendirilen komiserler, kesin mühlet süresince de görevlerini sürdürecek. Mahkeme; Mali Müşavir Bahadır Uysal, Hukukçu Haluk Durdak ve İşletmeci Ahmet Özdemir’in komiser olarak yetkilendirildiğini açıkladı. Şirket yönetiminin bundan sonraki tüm işlem ve kararları bu komiserlerin onayına tabi olacak.

BİR SONRAKİ DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Ardam Grup’a bağlı şirketlerin mali durumunun ve konkordato sürecinin yakından takip edilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 14:00’te yapılmasına karar verildi. Mahkemenin verdiği kesin mühlet kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun 293/1. maddesi kapsamında kesin nitelik taşıyor.