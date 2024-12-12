Türkiye'nin Kasasında Yeni Rekor! Merkez Bankası Rezervleri 1 Milyar Dolardan Fazla Artı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 1 milyar 652 milyon dolar artış gösterdi.

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Türkiye'nin Kasasında Yeni Rekor! Merkez Bankası Rezervleri 1 Milyar Dolardan Fazla Artı

6 Aralık itibarıyla toplam rezervler 157 milyar 738 milyon dolardan, 159 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Böylece kasadaki para önceki rekor seviyelere geldi.

TCMB haftalık verilerine göre, brüt rezervler 92 milyar 818 milyon dolardan 95 milyar 11 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 64 milyar 178 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 896 milyon dolar artarak 65 milyar 74 milyon dolara çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

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