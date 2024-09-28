Türkiye’nin Her Yerinde Geçerli Olacak: O Kartların Hepsi İptal Ediliyor

Türkiye Kart, teknoloji ile şehir içi toplu ulaşımı bir araya getirerek yeni bir dönemi başlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Kart ile toplu taşıma araçlarını kullanmak hem daha kolay hem de daha güvenli hale gelecek. Bu projeyle, PTT A.Ş. ve Vakıf Katılım arasında birçok bankacılık işlemini içeren bir iş birliği protokolü imzalandı.