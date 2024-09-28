Türkiye’nin Her Yerinde Geçerli Olacak: O Kartların Hepsi İptal Ediliyor
Milyonlarca vatandaş için yeni dönem başladı. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak uygulama için protokol imzalandı. O kartların hepsi tek tek iptal ediliyor.
Kaynak: AA
Türkiye Kart, teknoloji ile şehir içi toplu ulaşımı bir araya getirerek yeni bir dönemi başlatıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Kart ile toplu taşıma araçlarını kullanmak hem daha kolay hem de daha güvenli hale gelecek. Bu projeyle, PTT A.Ş. ve Vakıf Katılım arasında birçok bankacılık işlemini içeren bir iş birliği protokolü imzalandı.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE GEÇERLİ OLACAK
PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, kent içi toplu ulaşımda yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Türkiye Kart’ın 2025 yılında tüm 81 ilde faaliyete geçeceğini ve farklı şehirlerin toplu ulaşım kartlarının birbirine entegre edileceğini söyledi. Gülten, bu yenilikçi projenin 2024 yılı sonuna kadar ülke genelinin yüzde 50'sine ulaşacağını tahmin ediyor.
KARTLARININ KULLANIMI SONA ERECEK
Gülten, Türkiye Kart Projesi’nin kredi kartlarıyla da entegre edileceğini vurguladı ve bu projenin dünya çapında benzersiz bir teknoloji olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye Kart’ın karekod ve cep telefonu ile ödeme sistemlerini destekleyeceği de belirtildi. Projenin ilerleyen dönemlerde şehir içi toplu ulaşım kartlarının kullanımını sona erdirmesi bekleniyor.
TÜRKİYE KART NEDİR?
Türkiye Kart, şehir içi toplu ulaşım araçlarında tüm sistemlerle entegre şekilde tasarlandı. Bu yenilik sayesinde vatandaşlar, bulundukları şehir dışında da aynı kart aracılığıyla toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilecekler.