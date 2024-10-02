Türkiye'nin Her Yerinde Geçerli Olacak: Emekliler İçin Yeni İndirimler Geliyor! Tarih Belli Oldu
Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekliye nefes aldıracak haber geldi. Emeklilerin yararlanabileceği yeni indirimler için tarih belli oldu.
Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, hayata geçirilecek "Emekli Halk Kart" uygulamasıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Zeybek, büyükşehir belediyeleriyle yürütülen koordineli çalışmaların yanı sıra il belediyeleriyle de bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti.
İNDİRİMİN TARİH BELLİ OLDU
Zeybek, uygulamanın yazılım süreçlerinin devam ettiğini ve belediyelerle yapılan toplantılarda tam bir mutabakat sağlandığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediyeleriyle eş zamanlı toplantı yapıldığını aktaran Zeybek, bu ayın 11-12'sinde Çanakkale'de il belediye başkanlarıyla bir araya geleceklerini duyurdu.
Uygulamanın hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Zeybek, "Emekli Halk Kart"ın, emeklilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Zeybek, "Ekim ayının sonuna kadar bu uygulamadan olumlu bir sonuç almayı umuyoruz" dedi.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE GEÇERLİ OLACAK
Örneğin, İstanbul'da emekli olan biri Ankara'da çocuğunu ziyarete geldiğinde burada da o 'Emekli Kartı'nı kullanabilecek. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak Emekli Kart ile emekliler kasaptan alışveriş yapabilecek, doğal gaz ve suda indirimden faydalanacak ve ayrıca nakdi destekler yapılacak.