Türkiye'nin Her Yerinde Geçerli Olacak: Emekliler İçin Yeni İndirimler Geliyor! Tarih Belli Oldu

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE GEÇERLİ OLACAK

Örneğin, İstanbul'da emekli olan biri Ankara'da çocuğunu ziyarete geldiğinde burada da o 'Emekli Kartı'nı kullanabilecek. Türkiye'nin her yerinde geçerli olacak Emekli Kart ile emekliler kasaptan alışveriş yapabilecek, doğal gaz ve suda indirimden faydalanacak ve ayrıca nakdi destekler yapılacak.