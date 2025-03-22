Türkiye'nin Hazır Beton Devi Konkordato İlan Etmişti! Mahkemeden Yeni Karar

Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aypaş Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Süper Market ve Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilişkili şirketlerin konkordato talebine ilişkin olarak, verilen geçici mühletin süresinin 18 Mart 2025 tarihi itibariyle 2 ay daha uzatılmasına karar verdi. Mahkeme, İİK 288 maddesi gereğince bu kararın ilan edilmesini ve alacaklıların, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığını belirterek, 7 gün içinde itirazda bulunabileceklerini de duyurdu.

KONKORDATO DAVASI DEVAM EDİYOR

Mahkemede görülen ve adi konkordatodan kaynaklanan dava, Aypaş Hazır Beton, Öz Aydemir İnşaat Ticaret Limited Şirketi ve Öz Aydemir Yapı İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte, şirket ortakları Ahmet Aydemir ve Hasan Aydemir’in de dahil olduğu bir süreci kapsıyor. Mahkeme, bu sürecin şeffaf şekilde ilerlemesi için konkordato talebinde bulunanlar ve alacaklılar arasında gerekli tüm yasal prosedürlerin işletileceğini belirtti.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum olmadığına inanıyorlarsa, İcra İflas Kanunu'nun 288. maddesi kapsamında, kararın ilanından itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak itiraz edebilirler. Bu itirazları, konkordato talebinin reddine yönelik olabilecek delillerle birlikte sunabilecekler.