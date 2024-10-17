Türkiye'nin Halı Devi Halka Arz Olacak: Borsa İstanbul'da Taşlar Yerinden Oynayacak

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Erdemoğlu Holding, Merinos Halı’yı borsaya açma planlarını açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, gelecek yıl halka arz işlemini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye'nin Halı Devi Halka Arz Olacak: Borsa İstanbul'da Taşlar Yerinden Oynayacak - Resim: 1

Erdemoğlu, Trabzon Akçaabat'ta yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdemoğlu, SASA'dan sonra bir başka şirketi halka açmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna, "Evet, Merinos Halı’yı 2025’in beşinci ayında halka arz etmeyi planlıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

MERİNOS HALI DÜNYA ÇAPINDA SATILIYOR

Merinos Halı'nın yurt dışı satışlarına da değinen Erdemoğlu, “Amerika’da satılan her dört parça halıdan biri, Avrupa’da ise her üç halıdan biri Merinos markasına ait” dedi.

SASA’da ortak almayacaklarını belirten Erdemoğlu, “Kuracağımız şirketler SASA’nın ortakları olacak. Bu önemli bir detay. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), SASA’yı ziyaret etti ve PTA Üretim Tesisi için bizlere 75 milyon avro kredi sağladı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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