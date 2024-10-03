Türkiye'nin Gözde Tescilli Ürünü: 1 Kez Ekilip 200 Yıl Boyunca Hasat Ediliyor

1962 yılında kurulan GAPUTAEM, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faaliyet göstererek, bölgesel ve ulusal tarıma yeni bir soluk getirdi. Kapari bitkisi, özellikle gıda, tıp, kozmetik, yem ve boya sanayilerinde kullanılan, vitamin ve protein bakımından zengin bir bitki olarak sanayi ve gıda ürünlerinde önemli bir gıda olarak biliniyor.

MİLLİ ÇEŞİT LİSTESİ'NE EKLENDİ

GAPUTAEM uzmanları tarafından 15 yıl boyunca yapılan araştırmalar ve ıslah çalışmaları sonucunda, kapari bitkisinin en verimli çeşidi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, bu çeşidi "Diyar 2017" ismiyle tescilleyerek, Milli Çeşit Listesi’ne ekledi.