Türkiye'nin Gözde Tescilli Ürünü: 1 Kez Ekilip 200 Yıl Boyunca Hasat Ediliyor
Diyarbakır’da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) tarafından 15 yıllık çalışmalar sonucunda, 2 bin farklı kapari genotipi arasından seçilen ve ıslah edilen kapari çeşidi, "Diyar 2017" adıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Çeşit Listesi’ne kaydedildi.
Kaynak: AA
1962 yılında kurulan GAPUTAEM, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faaliyet göstererek, bölgesel ve ulusal tarıma yeni bir soluk getirdi. Kapari bitkisi, özellikle gıda, tıp, kozmetik, yem ve boya sanayilerinde kullanılan, vitamin ve protein bakımından zengin bir bitki olarak sanayi ve gıda ürünlerinde önemli bir gıda olarak biliniyor.
MİLLİ ÇEŞİT LİSTESİ'NE EKLENDİ
GAPUTAEM uzmanları tarafından 15 yıl boyunca yapılan araştırmalar ve ıslah çalışmaları sonucunda, kapari bitkisinin en verimli çeşidi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, bu çeşidi "Diyar 2017" ismiyle tescilleyerek, Milli Çeşit Listesi’ne ekledi.
KAPARİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Merkez Müdürü Mehdi Sümerli, kaparinin 200 yıl kadar yaşayabilen, kökleri 40-45 metre derinliğe ulaşabilen, çalımsı ve dikenli bir bitki olduğunu vurguladı. Kapari, özellikle kuraklık dönemlerinde yeşil kalabilen yapısı sayesinde, yaz aylarında bile canlılığını koruyabiliyor. Kapari, kurak bölgelerde erozyona karşı olarak da kullanılıyor.
TURŞUSU DA YAPILIYOR
Kaparinin en bilinen tüketim şekli turşusu olmakla birlikte, bitki aynı zamanda kurutularak salata ve pizza gibi yiyeceklerde de kullanılabiliyor. Gıda sektörünün yanı sıra kapari, yem, kozmetik, tıp ve boya sanayilerinde de geniş bir kullanım alanına sahip. Hem tarımsal hem de endüstriyel değer taşıyan kapari, gelecekte daha fazla talep görecek gibi görünüyor.
"Diyar 2017" kaparisi ile Türkiye tarımı, yerel ve global pazarda rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir adım attı. Bu çeşit, uzun ömrü, kuraklığa dayanıklılığı ve geniş kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.