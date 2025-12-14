Türkiye'nin Gözde Kentinde Alarm! Her 3 Kişiden Biri Terk Etmek İstiyor

MUPA'nın hazırladığı rapora göre Bodrum'da yaşam artan maliyetler nedeniyle alarm veriyor. Turistik kentin gözde ilçesinde yaşayan her üç kişiden birinin şehri terk etmek istediği öğrenildi.

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), sosyal medya hesabından “Bodrum’da yaşam alarm veriyor” başlığıyla “Bodrum Geçim ve Konut Gerçeği” başlıklı bir raporu yayımladı. Raporda Bodrum’da yaşayan her 3 kişiden 1’inin konut maliyeti nedeniyle kenti terk etmek istediği görüldü.

YÜZDE 46 GEÇİM DERDİNDE

Sözcü'nün haberine göre, henüz yayımlanmamış “Muğla Çoklu Kırılganlıklar Araştırma Raporu”ndan alınan verilerde; Bodrumluların yüzde 46’sı geçim derdiyle karşı karşıya. Araştırmaya katılanların yüzde 86,1’i son 10 yılda hane harcamalarında en fazla artışın gıdada olduğunu ifade ederken, Bodrum’un üçte biri besleyici gıdaya ulaşamıyor. Katılımcıların yüzde 33,8’i “sağlıklı ve besleyici gıdaya ulaşımda zorluk çektiğini”, yüzde 38,3’ü “nadiren zorluk çektiğini”, yüzde 27,9’u ise “hiçbir zaman” zorluk yaşamadığını belirtti.

Her iki haneden birinin ev sahibi olduğu Bodrum’da kiracıların yüzde 22,6’sı maaşlarının yarısını kiraya verdiğini belirtiyor. Raporda kentte her 3 kişiden 1’inin konut maliyeti nedeniyle Bodrum’u terk etmek istediği ifade edildi.

Kaynak: Sözcü

