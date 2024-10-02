Türkiye'nin Giyim Devi İflas Bayrağını Çekti! AVM'lerin Vazgeçilmeziydi
Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından Bad Bear, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. 11 yıl önce temelleri atılan ve birçok alışveriş merkezinde mağazası bulunan marka, finansal sorunlarını aşmak için 3 aylık geçici mühlet kararı aldı. Şirketin bu süreci atlatamaması durumunda iflas işlemlerinin başlatılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde Türkiye'de artan iflas başvurularına bir yenisi daha eklenirken, uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan firmalar peş peşe konkordato talebinde bulunuyor. Bad Bear, bu şirketler arasına katılarak iflas öncesi son aşama olarak kabul edilen konkordato talebiyle İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, talebi değerlendirerek şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verdi.
Konkordato süreci kapsamında şirketin mali durumunu incelemek üzere, Bağımsız Denetçi Ali İnce, Prof. Dr. Mali Müşavir Özgür Çatıkkaş ve hukukçu Prof. Dr. İsmail Kayar'dan oluşan bir komiser heyeti görevlendirildi. Heyetin hazırlayacağı rapor, şirketin iflas sürecine girip girmeyeceği konusunda belirleyici olacak.
2013 yılında kurulan ve hızla büyüyerek Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağı kuran Bad Bear, konkordato sürecine rağmen faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini duyurdu. Şirketin 400'ün üzerinde satış noktasında ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu ve son dönemde yurt dışına açılma planları kapsamında İspanya pazarına girdiği biliniyor.
Bad Bear CEO'su Seyhan Selçuk, şirketin kuruluş sürecine dair yaptığı açıklamada, "10 yıl önce 18 bin TL sermaye ile yola çıktık. O dönemde işimden ayrıldım ve eşime kendi markamı kurma kararı aldığımı söyledim. Küçük bir odada kemer üretimi ile başladık, ardından ürün yelpazesini genişleterek bugün 120 kişilik bir ekibe ulaştık" ifadelerini kullanmıştı.