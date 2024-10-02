Türkiye'nin Giyim Devi İflas Bayrağını Çekti! AVM'lerin Vazgeçilmeziydi

2013 yılında kurulan ve hızla büyüyerek Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağı kuran Bad Bear, konkordato sürecine rağmen faaliyetlerine kesintisiz devam edeceğini duyurdu. Şirketin 400'ün üzerinde satış noktasında ürünlerini tüketiciyle buluşturduğu ve son dönemde yurt dışına açılma planları kapsamında İspanya pazarına girdiği biliniyor.

Bad Bear CEO'su Seyhan Selçuk, şirketin kuruluş sürecine dair yaptığı açıklamada, "10 yıl önce 18 bin TL sermaye ile yola çıktık. O dönemde işimden ayrıldım ve eşime kendi markamı kurma kararı aldığımı söyledim. Küçük bir odada kemer üretimi ile başladık, ardından ürün yelpazesini genişleterek bugün 120 kişilik bir ekibe ulaştık" ifadelerini kullanmıştı.