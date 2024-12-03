Türkiye'nin Gıda Devinden Flaş Karar: Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak
Dünya genelinde 160 bin çalışanı bulunan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren gıda devi Cargill'den flaş karar. Şirket dünya genelinde yaklaşık 8 bin çalışanı işten çıkaracak.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Türkiye dahil 63 ülkede faaliyet gösteren ABD merkezli gıda devi Cargill, küresel çapta büyük bir yapısal değişikliğe gidiyor. Gelirlerindeki düşüş nedeniyle yüzde 5 oranında iş gücünü azaltma kararı alan şirket, bu hamleyle dünya genelinde yaklaşık 8 bin çalışanı işten çıkaracak. Bu kararın Türkiye'deki operasyonlarını nasıl etkileyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Türkiye'de 600'ü aşkın çalışanı bulunan Cargill, ülkemizde nişasta, yağ, kakao ve hayvan yemi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Şirket, 1960'lardan beri Türkiye pazarında yer alıyor. Küresel çapta yaşanan bu büyük ölçekli işten çıkarmaların, Türkiye'deki çalışanları da etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Cargill CEO’su Brian Sikes işten çıkarmaların ağırlıklı olarak bu yıl gerçekleşeceğini duyurdu.
Cargill, ağustos ayında duyurduğu yeniden yapılanma planı kapsamında operasyonlarını üç ana birime indirerek daha çevik bir yapıya geçmeyi hedefliyor. Şirket CEO'su Brian Sikes, “Organizasyon yapımızı sadeleştirerek katmanları azaltacağız, yöneticilerimizin sorumluluklarını genişleteceğiz ve iş tekrarını azaltacağız” dedi. Cargill Türkiye'nin bu süreçten nasıl etkileneceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Cargill'in bu kararı, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki düşüş ve küresel ekonomideki belirsizlikler gibi faktörlere bağlanıyor. Şirket, maliyetlerini düşürerek karlılığını artırmayı hedefliyor.