Türkiye'nin Gıda Devinden Flaş Karar: Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak

Türkiye'de 600'ü aşkın çalışanı bulunan Cargill, ülkemizde nişasta, yağ, kakao ve hayvan yemi gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Şirket, 1960'lardan beri Türkiye pazarında yer alıyor. Küresel çapta yaşanan bu büyük ölçekli işten çıkarmaların, Türkiye'deki çalışanları da etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor. Cargill CEO’su Brian Sikes işten çıkarmaların ağırlıklı olarak bu yıl gerçekleşeceğini duyurdu.