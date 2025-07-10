Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Pençesinde: Rakipleri Bile Şoke Oldu
Türkiye’nin önde gelen meyve-sebze ihracatçılarından Asya Fresh, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme 3 ay süre tanırken, şirketin iştiraki Ural Lojistik de aynı yolu izledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt içi ve yurt dışında meyve-sebze ticaretinde önemli bir yere sahip olan Asya Fresh, finansal darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Türkiye genelinde 4 farklı depoyla faaliyet gösteren şirket, aynı zamanda uluslararası pazarlara da ürün gönderiyordu.
DEV FİLOYA RAĞMEN ZOR DÖNEM
18 kamyon ve 60 römorktan oluşan güçlü filosuna rağmen ekonomik sorunları aşamayan şirketin başvurusu üzerine, Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketin mali yapısının detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Bu heyet, şirketin borç ödeme kapasitesini ve yeniden yapılandırma potansiyelini inceleyecek.
ALT ŞİRKET DE AYNI SÜRECE GİRDİ
Asya Fresh’in gıda taşımacılığı alanında faaliyet gösteren iştiraki Ural Lojistik de konkordato talebinde bulundu. Bu gelişme, şirketin yaşadığı finansal zorlukların sadece ana faaliyet alanıyla sınırlı olmadığını gösterdi.