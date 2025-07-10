Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Pençesinde: Rakipleri Bile Şoke Oldu

Yurt içi ve yurt dışında meyve-sebze ticaretinde önemli bir yere sahip olan Asya Fresh, finansal darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Türkiye genelinde 4 farklı depoyla faaliyet gösteren şirket, aynı zamanda uluslararası pazarlara da ürün gönderiyordu.



