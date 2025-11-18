Türkiye’nin Gıda Devi İflasın Pençesinde! Yarım Asırlık Marka Krizde

Türkiye’nin köklü kağıt helva üreticilerinden ‘Balkos’ markalı Şükreden Gıda, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme şirketi bir yıllık iflas korumasına alırken, süreci izlemek üzere iki komiser atandı. 1980’lerden bu yana üretim yapan firma kritik bir yılın içine girdi.

Türkiye’nin en bilinen kağıt helva markalarından biri olan Balkos ile tanınan Şükreden Gıda, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce verilen geçici mühlet sürecinin ardından şirket için bir yıllık kesin iflas koruması kararı aldı.

MALİ DARBOĞAZ KAĞIT HELVA DEVİNİ VURDU

Ekonomide yaşanan sıkıntıların giderek derinleştiği bir dönemde, özellikle çocukların severek tükettiği kağıt helva ve şekerleme ürünlerinin üreticilerinden olan Şükreden Gıda’nın konkordato başvurusu dikkat çekti. “Belkos/Balkos” markasıyla uzun yıllardır sektörde yer alan şirketin mali yapısının korunması amacıyla yeni bir süreç başlatıldı.

Mahkeme kararı kapsamında şirkete 1 yıl kesin mühlet verildi ve mali durumun yakından izlenebilmesi için iki kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirildi. Ayrıca bir yıl sonraki kritik duruşma için komiserlerin nihai rapor hazırlaması kararlaştırıldı. Açılan konkordato davasının, şirket alacaklılarından Fiskobirlik tarafından talep edildiği belirtildi.

1980’LERDEN BERİ ÜRETİM YAPIYOR

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Şükreden Gıda, 1980’li yıllarda kağıt helva üretimi ile sektöre adım attı. Zaman içinde ürün yelpazesini genişleterek krokan, cezerye ve çeşitli bar tipi atıştırmalıklar üretmeye başladı.

Şimdi ise marka, mali sıkıntıları aşmak için mahkemenin tanıdığı koruma sürecine güveniyor. Dilersen bu haber için spot ve dikkat çekici başlıklar da hazırlayabilirim.

