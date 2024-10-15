Türkiye'nin Gıda Devi İflas Etti: Şubeleri Teker Teker Kapanıyor

Yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, Türkiye'deki birçok işletmeyi zor duruma sokarak kapanmalarına neden oluyor. Son olarak İstanbul'daki gıda devi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Şirket hakkında İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı alındı. Son günlerde firmanın ürettiği birçok et ve süt ürünü, çeşitli market zincirlerinde satıştan kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi