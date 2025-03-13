Türkiye'nin En Zenginleri Listesi Değişti: Zirvedeki İsmin Serveti Dudak Uçuklattı

Forbes'un her yıl merakla beklenen 'Dünyanın En Zenginleri' listesi Nisan ayında açıklanacak olsa da, Türkiye'nin en zenginleri arasında şimdiden heyecan verici değişimler yaşanıyor. Yeni listenin yayımlanması öncesinde Türkiye'nin en zenginleri listesindeki sıralama değişti. Listede bazı tanıdık isimler yerlerini korurken, bazı isimlerin ise sürpriz yükselişler ve düşüşler yaşadığı görüldü. İşte Türkiye'nin en zenginleri listesindeki isimler...