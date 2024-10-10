Türkiye'nin En Zenginleri Belli Oldu: Listeye O İsim 2. Kez Girdi!
Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Dünyanın En Zenginleri" listesini yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Dünyanın En Zenginleri" listesini derledi. Derginin oluşturduğu sıralamada Türkiye'den 28 isim de yer aldı. Geçen yıla göre listede önemli değişiklikler görüldü.
GLOBAL ZİRVEYİ O İSİM KAPTI
Dünya genelindeki listeye bakıldığında, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, yine listenin zirvesinde yer alırken, Meta CEO’su Mark Zuckerberg ikinci sırada kendine yer buldu. Her iki ismin de teknoloji alanındaki liderlikleri sayesinde servetlerini katlamaya devam ettikleri gözlendi.
ZİRVEDE SÜRPRİZ İSİM
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en zengin ismi olarak zirvede bulunan İbrahim Erdemoğlu, bu yıl servetindeki kayıpla ilk 10’da son sıraya gerilerken, Yıldız Holding’in sahibi Murat Ülker, Türkiye listesinin zirvesine yükseldi. Ayrıca, Koç Ailesi’nden birçok ismin de listenin üst sıralarında yer alması dikkat çekerken, Ülker'in bu çıkışı Türkiye’nin zenginler liginde dengeleri değiştirdi.
O İSİM LİSTEYE 2. KEZ GİRDİ
Forbes tarafından yayımlanan listede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve teknoloji girişimcisi Selçuk Bayraktar,bu yıl da bir kez daha yer aldı.
TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 28 İSMİ BELLİ OLDU
Murat Ülker (5.1 milyar dolar)
Şaban Cemil Kazancı (3.2 milyar dolar)
İpek Kıraç (3 milyar dolar)
Semahat Sevim Arsel (2.9 milyar dolar)
Erman Ilıcak (2.7 milyar dolar)
Mustafa Rahmi Koç (2.6 milyar dolar
Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)
Ferit Şahenk (2.2 milyar dolar)
İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)
Mehmet Sinan (2.1 milyar dolar)
Filiz Şahenk (2.1 milyar dolar)
Ali Erdemoğlu (1.9 milyar dolar)
Mustafa Küçük (1.9 milyar dolar)
Nihat Özdemir (1.9 milyar dolar)
Sezai Bacaksız (1.8 milyar dolar)
Şefik Yılmaz Dizdar (1.8 milyar dolar)
Hamdi Akın (1.7 milyar dolar)
Ahmet Çalık (1.5 milyar dolar)
Mehmet Aydınlar (1.5 milyar dolar)
Ali Metin Kazancı (1.4 milyar dolar)
Bülent Eczacıbaşı (1.3 milyar dolar)
Selçuk Bayraktar (1.2 milyar dolar)
Deniz Şahenk (1.2 milyar dolar)
Aydın Doğan (1.2 milyar dolar)
Haluk Bayraktar (1.1 milyar dolar)
Faruk Eczacıbaşı (1.1 milyar dolar)
Mustafa Latif Topbaş (1.1 milyar dolar)
Murat Vargı (1.1 milyar dolar)