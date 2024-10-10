Türkiye'nin En Zenginleri Belli Oldu: Listeye O İsim 2. Kez Girdi!

Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Dünyanın En Zenginleri" listesini derledi. Derginin oluşturduğu sıralamada Türkiye'den 28 isim de yer aldı. Geçen yıla göre listede önemli değişiklikler görüldü.

GLOBAL ZİRVEYİ O İSİM KAPTI

Dünya genelindeki listeye bakıldığında, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, yine listenin zirvesinde yer alırken, Meta CEO’su Mark Zuckerberg ikinci sırada kendine yer buldu. Her iki ismin de teknoloji alanındaki liderlikleri sayesinde servetlerini katlamaya devam ettikleri gözlendi.