Türkiye'nin En Zengini Murat Ülker Ateş Püskürdü! Kimse Bu Çıkışı Beklemiyordu
Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Murat Ülker, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Forbes'un verilerine göre, 5.1 milyar dolar net servetiyle Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri olan Ülker, Seçil Erzan'a para kaptıran kişiler hakkında sert yorumlarda bulundu.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Her yıl Türkiye'nin en zenginleri arasında ilk sıralarda yer alan Ülker, son olarak Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya verdiği röportajda ekonomiden futbola kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı.
500 MİLYON DOLAR HARCADIM
Ülker, futbol tutkusunu dile getirerek, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe için 500 milyon dolar harcadığını ve kulübün buna değdiğini vurguladı. Fenerbahçe başkanlığına aday olmayı düşünmediğini de ekledi.
Ancak, en dikkat çeken açıklama, futbol dünyasından önemli isimlerin adı geçen Seçil Erzan olayıyla ilgili oldu. Para kaybeden kişiler hakkında "Herkes aptal, siz akıllısınız öyle mi?" diyen Ülker, "Böyle bir para kazanmak mı var?" ifadeleriyle olayın ne kadar ciddi olduğunu belirtti. Ülker, bu durumda olanlar için "iradelerine haciz koyar, vasi tayin ederim" şeklinde konuştu.
"DUYUMLARLA BORSAYA YATIRIM YAPMAK AKILLICA DEĞİL"
Borsa oynayanlar hakkında da açıklamalarda bulunan Ülker, sağdan solan duyulanlar ile borsaya yatırım yapmanın akıllıca bir davranış olmadığını dile getirdi:
"Borsa yatırımcısı bilinçli olmalı. Sağdan soldan duyumlarla borsaya para yatırmak akıllıca değil. Değeri düşük bir şirkete bakıyorsunuz borsada uçmuş. Sonra bir bakıyorsunuz, kendi reel değerine gelmiş ve düşmüş. Bir sürü kişi de zarar etmiş. Ne bekliyordunuz ki? Bana göre, bireysel yatırımcıların bankaların yatırım fonlarına yönelmesi gerekir. Sağlıklı olan budur"