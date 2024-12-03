Türkiye'nin En Zengini Murat Ülker Ateş Püskürdü! Kimse Bu Çıkışı Beklemiyordu

Ancak, en dikkat çeken açıklama, futbol dünyasından önemli isimlerin adı geçen Seçil Erzan olayıyla ilgili oldu. Para kaybeden kişiler hakkında "Herkes aptal, siz akıllısınız öyle mi?" diyen Ülker, "Böyle bir para kazanmak mı var?" ifadeleriyle olayın ne kadar ciddi olduğunu belirtti. Ülker, bu durumda olanlar için "iradelerine haciz koyar, vasi tayin ederim" şeklinde konuştu.