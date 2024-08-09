Türkiye'nin En Zengin İsimleri Belli Oldu! Geçen Yılın Birincisi Sonuncu Sıraya Düştü

Dünyanın ve Türkiye'nin en zengin insanlarını yayınlayan Forbes Dergisi, 2024 yılının en zenginleri listesini güncelledi. Türkiye'nin en varlıklı isimlerinin sıralandığı listede dikkat çeken değişiklikler görüldü. 2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alan İbrahim Erdemoğlu, ilk 5 listesine son sıradan girebildi. Türkiye'nin en zengini ise beklenen bir isim oldu.

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Türkiye'nin En Zengin İsimleri Belli Oldu! Geçen Yılın Birincisi Sonuncu Sıraya Düştü - Resim: 1

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes, her yıl merakla beklenen "Türkiye'nin en zenginleri" listesinin güncel sayısını paylaştı.

Raporda, 2023 yılını 5.3 milyar dolarlık servetiyle zirvede tamamlayan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun servetinde yaşanan düşüş dikkat çekerken, 2023'ün lider ismi bu yıl Türkiye'nin en zengin 5 insanı sıralamasına son sıradan dahil olabildi.

ZİRVEDEKİ İSİMLER ŞAŞIRTMADI

Dünyanın en zengin 500 insanı arasına bu yıl bir Türk iş insanı girme başarısı gösteremezken, zirvede Murat Ülker'in yer alması iş çevresinde herhangi bir sürpriz yaratmadı. İşte son verilerle birlikte Türkiye'nin en zengin 5 ismi ve servetleri...

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