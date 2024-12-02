Türkiye'nin En Zengin 10 İş İnsanı Belli Oldu! 2023'ün En Zengini Rekor Servet Kaybetti, Son Sıraya Düştü: İşte Yeni Liste
2024 yılının en zengin isimleri belirlendi. Türkiye’de en zenginler listesinde yer alan ilk 10 kişi, bu yıl dikkat çeken bir değişimle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl zirvede olan ünlü iş insanı, bu yıl listeye 10. sıradan girdi. Peki, Türkiye'nin en zengin 10 ismi kimler? İşte bu yılın en çok merak edilen zenginler listesi ve detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en zengin iş insanlarını içeren listesini yeniledi. Geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alan ünlü iş insanı, bu yıl 10. sıraya gerileyerek dikkat çekti.
Forbes, yıl boyunca hem küresel çapta hem de ülkeler bazında milyarderlerin servet durumlarını analiz ederek, listelerini güncelliyor. 2024 yılına ilişkin yapılan son değerlendirmelerde, Türkiye’nin en varlıklı isimleri arasındaki sıralama değişikliği öne çıktı. Ekonomik dalgalanmalar ve sektörel gelişmelerin etkisiyle şekillenen listede, yeni yüzler ve servet değişimleri dikkat çekti.
İşte Türkiye'nin en zenginleri...
10. İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)
2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını kazanan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 2024 listesinde önemli bir gerileme yaşadı. Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesi nedeniyle servetini koruyamayan Erdemoğlu’nun toplam varlıklarında 3 milyar doların üzerinde bir düşüş meydana geldi.
Erdemoğlu, bu yıl Forbes tarafından açıklanan "Türkiye'nin En Zengin 10 İş İnsanı" listesinde 10. sıraya kadar geriledi. Uzmanlar, servetindeki bu sert düşüşün ana nedenlerinden biri olarak, SASA Polyester hisselerinde yaşanan değer kaybını gösteriyor. 2023 yılı başında 10 lira seviyesini gören SASA hisselerinin 2024'te 4 liraya kadar gerilemesi, şirketin piyasa değerine ciddi bir darbe vurdu.
Ekonomideki dalgalanmalar ve borsa performansındaki gerileme, Erdemoğlu’nun finansal pozisyonunda belirgin bir zayıflamaya yol açarak liste sıralamasını değiştirdi.
9. Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)
8. Mehmet Sinan Tara (2.4 milyar dolar)
7. Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)
6. Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)
5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
Mustafa Rahmi Koç ise 2.8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 5'inci iş insanı oldu.
4. Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)
3. Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)
İpek Kıraç'ın arkasında bir başka Koç Ailesi üyesi olan Semahat Sevim Arsel yer aldı.
2. İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)
İpek Kıraç, 3.2 milyar dolarlık varlıkla Türkiye'nin en zengin iş kadını olma başarısı gösterdi
1. Murat Ülker (5.1 milyar dolar)
Forbes Dergisi tarafından anlık olarak güncellenen listede bu yılın şampiyonu ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Murat Ülker oldu. Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinin başında yer alan Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle en yakın rakibine 2 milyar dolarlık bir fark attı.