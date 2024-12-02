Türkiye'nin En Zengin 10 İş İnsanı Belli Oldu! 2023'ün En Zengini Rekor Servet Kaybetti, Son Sıraya Düştü: İşte Yeni Liste

1. Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

Forbes Dergisi tarafından anlık olarak güncellenen listede bu yılın şampiyonu ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Murat Ülker oldu. Gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük şirketlerinin başında yer alan Murat Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle en yakın rakibine 2 milyar dolarlık bir fark attı.