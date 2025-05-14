Türkiye'nin En Ucuz Kurbanlıkları O Şehirde! 2025 Kurban Fiyatları Dikkat Çekti

Afyonkarahisar’ın Çayırbağ beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında, özellikle büyükbaş hayvanlara olan ilgi dikkat çekti. 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde, hayvanların yaşı ve kilosuna göre büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL ile 200 bin TL arasında satışa sunuluyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR 10 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı buluyor. Satıcılar, fiyatların hayvanın beslenme süreci, sağlık durumu ve ağırlığına göre şekillendiğini belirtirken, kurbanlık satışlarında asıl yoğunluğun bayramdan bir hafta önce yaşanacağı öngörülüyor.

AFYONKARAHİSAR EN UCUZ KURBANLIKTA ÖNE ÇIKTI

Yılın en uygun kurbanlık fiyatlarının Afyonkarahisar’da gözlemlenmesi, çevre illerden de alıcıların pazara yönelmesine neden oldu. Satıcılar, hayvan fiyatlarındaki dengeli seyrin hem alıcıyı hem de üreticiyi memnun ettiğini ifade etti. Bayrama yaklaşan süreçte fiyatlarda kısmi artış yaşanabileceği de belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi