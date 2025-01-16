Türkiye’nin En Sevilen Gofretini Üreten Gıda Devi İflasın Pençesinde! Sektörde Kriz Derinleşiyor
Bursa’da faaliyet gösteren Master Choco Gıda, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebiyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu.
Şirket, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmek için yasal süreç başlattı. Son dönemde ekonomik sıkıntılar, Bursa’da pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Ekonomi uzmanları, özellikle mobilya ve gıda üreticilerinin bu zorlu süreçten büyük darbe aldığını belirtiyor.
GÜNLÜK 12 TON ÜRETİYORDU
2018 yılında kurulan ve günlük 12 ton çikolata üretim kapasitesine sahip olan Master Choco, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi.
SÜREÇ RESMEN BAŞLADI
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Master Choco’nun konkordato talebini değerlendirerek süreci başlattı. Şirketin mali durumu ve yeniden yapılandırma planının değerlendirilmesi için mali müşavir Engin Dinçeli, konkordato komiseri olarak atandı. Firmanın geleceği, mahkemenin yapacağı duruşmaların ardından netlik kazanacak.
KRİTİK SÜREÇ BEKLENİYOR
2000 metrekarelik tesisinde çikolata üretimi yapan şirketin, üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için borçlarını yeniden yapılandırması gerektiği ifade ediliyor. Sektördeki ekonomik daralmanın etkileriyle mücadele eden Master Choco’nun, konkordato sürecinden çıkıp çıkamayacağı önümüzdeki dönemde belli olacak.
Ekonomik kriz, son dönemde birçok firma için ağır sonuçlar doğururken, Master Choco’nun durumu da sektörün genel tablosunu gözler önüne serdi.
MASTER CHOCO HAKKINDA
2018 yılında Master Cohoco Gıda adıyla ilk olarak gofret üretimiyle sektörde yerini aldı. Kuruluşundan günümüze kadar büyük sıçramalar yaşayan şirket, farklı yatırımlara da yöneldi. Bursa’da yaklaşık olarak 2000m2 kapalı alanda günlük olarak 12 bin ton kapasitesiyle üretim yapan Choco Gıda, kuruluşundan itibaren ISO 9001+ HALAL 1500 belgelerini alarak bünyesine kattı. Bisküvi ve Gofret sektöründe faaliyetlerine devam eden firma, birçok başarılarıyla tanınıyor.