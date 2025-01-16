Türkiye’nin En Sevilen Gofretini Üreten Gıda Devi İflasın Pençesinde! Sektörde Kriz Derinleşiyor

MASTER CHOCO HAKKINDA

2018 yılında Master Cohoco Gıda adıyla ilk olarak gofret üretimiyle sektörde yerini aldı. Kuruluşundan günümüze kadar büyük sıçramalar yaşayan şirket, farklı yatırımlara da yöneldi. Bursa’da yaklaşık olarak 2000m2 kapalı alanda günlük olarak 12 bin ton kapasitesiyle üretim yapan Choco Gıda, kuruluşundan itibaren ISO 9001+ HALAL 1500 belgelerini alarak bünyesine kattı. Bisküvi ve Gofret sektöründe faaliyetlerine devam eden firma, birçok başarılarıyla tanınıyor.