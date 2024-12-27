Türkiye’nin En Pahalı Şehirleri Açıklandı! Listedeki Kentler Çor Şaşırttı

Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en pahalı şehri yüzde 14,75 oranıyla İstanbul oldu. Metropol yaşamının getirdiği yüksek konut fiyatları, ulaşım maliyetleri ve diğer yaşam giderleri, İstanbul’u bu listenin ilk sırasına taşıdı.

İstanbul’un ardından İzmir yüzde 9,4 ile ikinci sırada, başkent Ankara ise yüzde 6,62 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu şehirler de yüksek yaşam maliyetleriyle dikkat çekti.