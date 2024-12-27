Türkiye’nin En Pahalı Şehirleri Açıklandı! Listedeki Kentler Çor Şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkedeki yaşam maliyetlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Bu verilere göre, Türkiye’nin en pahalı şehirleri belirlendi. Listenin zirvesinde ise bakın hangi şehir yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklanan verilere göre, Türkiye’nin en pahalı şehri yüzde 14,75 oranıyla İstanbul oldu. Metropol yaşamının getirdiği yüksek konut fiyatları, ulaşım maliyetleri ve diğer yaşam giderleri, İstanbul’u bu listenin ilk sırasına taşıdı.
İstanbul’un ardından İzmir yüzde 9,4 ile ikinci sırada, başkent Ankara ise yüzde 6,62 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu şehirler de yüksek yaşam maliyetleriyle dikkat çekti.
TÜRKİYE’NİN EN PAHALI ŞEHİRLERİ LİSTESİ
TÜİK verilerine göre, en pahalı şehirlerin sıralaması şu şekilde:
1- İstanbul
2- İzmir
3- Ankara
4- Kocaeli
5- Sakarya
6- Düzce
7- Bolu
8- Yalova