Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor

Türkiye’de satılan en pahalı otomobillerin listesi belli oldu. Lüksün, performansın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan araba modelleri arasında zirvedeki aracın değeri dudak uçuklattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Araba Otomobil
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Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor - Resim: 1

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobillerin listesi açıklandı. Lüksün, performansın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan bu araçlar adeta cep yakıyor. Fiyatlar 75 milyon TL’den başlarken, listenin zirvesindeki modelin bedeli 135 milyon TL’ye ulaşıyor. Hem performans hem teknoloji hem de koleksiyon değeriyle öne çıkan bu araçlar, otomobil tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor.

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Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor - Resim: 2

Listedeki modeller, yüksek beygir gücü, hibrit motor sistemleri, karbon-fiber gövdeler, kişiselleştirilmiş iç tasarımlar ve sınırlı üretim adetleriyle dikkat çekiyor. Fiyat farklılıkları ise büyük ölçüde donanım paketleri, model yılı ve nadirlik düzeyine göre şekilleniyor.

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Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor - Resim: 3

İşte Türkiye’de Satılan En Pahalı Otomobiller (2025)

20. Mercedes-Benz AMG GT (2022) – 75.000.000 TL

4.0L V8 motor, 585 beygir gücü, sportif ruh.


19. Ferrari 488 Pista (2020) – 75.000.000 TL

Pist performansı için tasarlanmış, 720 beygir.

18. Ferrari 812 GTS (2023) – 75.500.000 TL

Üstü açılabilir V12 motorlu GT keyfi.

17. Rolls-Royce Cullinan (2024) – 75.500.000 TL

Ultra lüks SUV, konforun tanımı.

16. Rolls-Royce Phantom (2023) – 82.000.000 TL

İç mekanda sınırları zorlayan sedan.

15. Ferrari SF90 Stradale (2023) – 78.000.000 TL

1.000 beygir gücüyle hibrit süper otomobil.

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Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor - Resim: 4

14. Ferrari SF90 Spider (2024) – 82.500.000 TL

Açılır tavanlı hibrit güç canavarı.

13. Bentley Flying Spur Speed (2024) – 83.000.000 TL

Lüks ve performansın buluştuğu İngiliz şıklığı.

12. Aston Martin DBS Superleggera (2023) – 85.000.000 TL

V12 motoruyla klasik grand tourer.

11. Ferrari Purosangue (2024) – 100.000.000 TL

Ferrari’nin ilk dört kapılı SUV’si.

10. McLaren Artura (2024) – 101.000.000 TL

McLaren’in hibrit süper otomobili.

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Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor - Resim: 5

9. Rolls-Royce Spectre (2024) – 102.000.000 TL

Markanın ilk tam elektrikli modeli.

8. Lamborghini Urus Performante (2024) – 102.500.000 TL

Performansı SUV kasasında sunan Lamborghini.

7. Bugatti Chiron Sport (2021) – 104.000.000 TL

1.500 beygir gücünde hiper otomobil.

6. Lamborghini Revuelto (2024) – 105.000.000 TL

Yeni nesil hibrit canavarı, 1.015 beygir gücüyle.

5. Pagani Huayra Roadster (2021) – 108.000.000 TL

Karbon-fiber gövde, V12 motor, ultra nadir.

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Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor - Resim: 6

4. Koenigsegg Jesko (2023) – 110.000.000 TL

1.600 beygir gücüyle rekor odaklı mühendislik harikası.

3. Lamborghini Revuelto Özel Seri (2024) – 118.000.000 TL

Kişiye özel tasarım, sınırlı üretim.

2. Ferrari Daytona SP3 (2023) – 125.000.000 TL

Sadece sınırlı sayıda üretilen 840 beygirlik efsane.

1. Bugatti Bolide (2024) – 135.000.000 TL

1.850 beygir gücüyle adeta pist için yaratılmış. Sadece 40 adet üretildi.

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