Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobillerin listesi açıklandı. Lüksün, performansın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan bu araçlar adeta cep yakıyor. Fiyatlar 75 milyon TL’den başlarken, listenin zirvesindeki modelin bedeli 135 milyon TL’ye ulaşıyor. Hem performans hem teknoloji hem de koleksiyon değeriyle öne çıkan bu araçlar, otomobil tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor.