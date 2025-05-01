Türkiye’nin En Pahalı Otomobilleri Belli Oldu: Araba Değil, Yürüyen Saray! Fiyatı Duyan Bir Daha Bakıyor
Türkiye’de satılan en pahalı otomobillerin listesi belli oldu. Lüksün, performansın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan araba modelleri arasında zirvedeki aracın değeri dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobillerin listesi açıklandı. Lüksün, performansın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan bu araçlar adeta cep yakıyor. Fiyatlar 75 milyon TL’den başlarken, listenin zirvesindeki modelin bedeli 135 milyon TL’ye ulaşıyor. Hem performans hem teknoloji hem de koleksiyon değeriyle öne çıkan bu araçlar, otomobil tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor.
Listedeki modeller, yüksek beygir gücü, hibrit motor sistemleri, karbon-fiber gövdeler, kişiselleştirilmiş iç tasarımlar ve sınırlı üretim adetleriyle dikkat çekiyor. Fiyat farklılıkları ise büyük ölçüde donanım paketleri, model yılı ve nadirlik düzeyine göre şekilleniyor.
İşte Türkiye’de Satılan En Pahalı Otomobiller (2025)
20. Mercedes-Benz AMG GT (2022) – 75.000.000 TL
4.0L V8 motor, 585 beygir gücü, sportif ruh.
19. Ferrari 488 Pista (2020) – 75.000.000 TL
Pist performansı için tasarlanmış, 720 beygir.
18. Ferrari 812 GTS (2023) – 75.500.000 TL
Üstü açılabilir V12 motorlu GT keyfi.
17. Rolls-Royce Cullinan (2024) – 75.500.000 TL
Ultra lüks SUV, konforun tanımı.
16. Rolls-Royce Phantom (2023) – 82.000.000 TL
İç mekanda sınırları zorlayan sedan.
15. Ferrari SF90 Stradale (2023) – 78.000.000 TL
1.000 beygir gücüyle hibrit süper otomobil.
14. Ferrari SF90 Spider (2024) – 82.500.000 TL
Açılır tavanlı hibrit güç canavarı.
13. Bentley Flying Spur Speed (2024) – 83.000.000 TL
Lüks ve performansın buluştuğu İngiliz şıklığı.
12. Aston Martin DBS Superleggera (2023) – 85.000.000 TL
V12 motoruyla klasik grand tourer.
11. Ferrari Purosangue (2024) – 100.000.000 TL
Ferrari’nin ilk dört kapılı SUV’si.
10. McLaren Artura (2024) – 101.000.000 TL
McLaren’in hibrit süper otomobili.
9. Rolls-Royce Spectre (2024) – 102.000.000 TL
Markanın ilk tam elektrikli modeli.
8. Lamborghini Urus Performante (2024) – 102.500.000 TL
Performansı SUV kasasında sunan Lamborghini.
7. Bugatti Chiron Sport (2021) – 104.000.000 TL
1.500 beygir gücünde hiper otomobil.
6. Lamborghini Revuelto (2024) – 105.000.000 TL
Yeni nesil hibrit canavarı, 1.015 beygir gücüyle.
5. Pagani Huayra Roadster (2021) – 108.000.000 TL
Karbon-fiber gövde, V12 motor, ultra nadir.
4. Koenigsegg Jesko (2023) – 110.000.000 TL
1.600 beygir gücüyle rekor odaklı mühendislik harikası.
3. Lamborghini Revuelto Özel Seri (2024) – 118.000.000 TL
Kişiye özel tasarım, sınırlı üretim.
2. Ferrari Daytona SP3 (2023) – 125.000.000 TL
Sadece sınırlı sayıda üretilen 840 beygirlik efsane.
1. Bugatti Bolide (2024) – 135.000.000 TL
1.850 beygir gücüyle adeta pist için yaratılmış. Sadece 40 adet üretildi.