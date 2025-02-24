Türkiye'nin En Pahalı Oteli Belli Oldu: Gecelik Fiyatı Servet Değerinde
Yapılan araştırmalar sonucunda dünya genelinde geceliği en pahalı olan oteller belli oldu. Listedeki otellerin bir gecelik fiyatı servet değeri taşırken, Türkiye'den de bir otel listeye girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan araştırmalar sonucundan dünyanın en pahalı otelleri belli oldu. Dünyanın dört bir yanındaki ultra lüks oteller, sundukları eşsiz konaklama deneyimleriyle adeta birer sarayı andırıyor. Bazı suit odaların gecelik fiyatları ise servet değeri taşıyor.
Özel tasarım mobilyalar, nefes kesen manzaralar, kişiye özel uşak hizmetleri ve son teknoloji olanaklarla donatılmış bu suitler, adeta birer sanat eseri niteliğinde. Gecelik konaklama ücretiyle rekor kıran oteller arasında Türkiye'den de bir otel bulunuyor. İşte dünyanın en pahalı otelleri...
OTELLERİN GECELİK FİYATLARI DUDAK UÇUKLATTI
1-Conrad Maldives Rangali Adası'ndaki Muraka Süiti (Maldivler)
Fiyat: Gecelik 50.000 $ (Yaklaşık 1.8 milyon TL)
2-Palms Casino Resort'ta Empati Süiti (Las Vegas, ABD)
Fiyat: Gecelik 100.000 $ (Yaklaşık 3.6 milyon TL)
3-Hotel President Wilson'daki Kraliyet Penthouse Süiti (Cenevre, İsviçre)
Fiyat: Gecelik 80.000 $ (Yaklaşık 2.9 milyon TL)
4-Shangri-La Bosphorus'ta Shangri-La Süiti (İstanbul, Türkiye)
Fiyat: Gecelik 25.500 $ (Yaklaşık 900 bin TL)
5-Mark Hotel'deki Mark Penthouse’u (New York, ABD)
Fiyat: Gecelik 75.000 $ (Yaklaşık 2.7 milyon TL)
6-Four Seasons Ty Warner Penthouse’u (New York, ABD)
Fiyat: Gecelik 50.000 $ (Yaklaşık 1.8 milyon TL)
7-COMO Laucala Island Resort'ta özel villa (Fiji)
Fiyat: Gecelik 52.000 $ (Yaklaşık 1.9 milyon TL)
8-Grand Resort Lagonissi'deki Kraliyet Villası (Atina, Yunanistan)
Fiyat: Gecelik 52.500 $ (Yaklaşık 1.9 milyon TL)
9-Hôtel Martinez Süiti (Cannes, Fransa)
Fiyat: Gecelik 56.500 $ (Yaklaşık 2 milyon TL)
10-Jumeirah Burj Al Arab'da Başkanlık Süiti (Dubai, BAE)
Fiyat: Gecelik 33.000 $ (Yaklaşık 1.2 milyon TL)