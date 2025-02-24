Türkiye'nin En Pahalı Oteli Belli Oldu: Gecelik Fiyatı Servet Değerinde

Yapılan araştırmalar sonucundan dünyanın en pahalı otelleri belli oldu. Dünyanın dört bir yanındaki ultra lüks oteller, sundukları eşsiz konaklama deneyimleriyle adeta birer sarayı andırıyor. Bazı suit odaların gecelik fiyatları ise servet değeri taşıyor.



