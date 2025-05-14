Türkiye'nin En Karlı Bankası Belli Oldu: Tüm Rakiplerine Fark Attı! Sektörde Dengeleri Değiştirdi

Türkiye'nin en karlı bankası belli oldu. 2025’in ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kâr açıklayan Ziraat Bankası, sektördeki birçok özel ve kamu bankasını geride bırakarak zirveye oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye'nin En Karlı Bankası Belli Oldu: Tüm Rakiplerine Fark Attı! Sektörde Dengeleri Değiştirdi - Resim: 1

2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin açıklanan finansal sonuçlar, bankacılık sektöründe dengeleri yeniden şekillendirdi. Yayınlanan verilere göre Türkiye’nin en fazla kar eden bankası Ziraat Bankası oldu. Bankanın yalnızca üç aylık dönemde elde ettiği net kâr, hem sektörde hem de ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

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Türkiye'nin En Karlı Bankası Belli Oldu: Tüm Rakiplerine Fark Attı! Sektörde Dengeleri Değiştirdi - Resim: 2

ZİRAAT BANKASI SEKTÖRE DAMGA VURDU

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, 2025 yılının ilk üç ayında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ekonomik belirsizliklerin ve küresel risklerin arttığı bir dönemde elde edilen bu başarı, bankanın sağlam mali yapısı ve sürdürülebilir büyüme politikasıyla ilişkilendiriliyor.

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Türkiye'nin En Karlı Bankası Belli Oldu: Tüm Rakiplerine Fark Attı! Sektörde Dengeleri Değiştirdi - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN KARLI BANKASI OLDU

Açıklanan verilere göre Ziraat Bankası, yılın ilk çeyreğinde tam 32,7 milyar TL net kar elde ederek Türkiye’nin en karlı bankası unvanını kazandı. Bu rakam, sektördeki birçok özel ve kamu bankasını geride bırakarak Ziraat’i açık ara zirveye taşıdı.

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Türkiye'nin En Karlı Bankası Belli Oldu: Tüm Rakiplerine Fark Attı! Sektörde Dengeleri Değiştirdi - Resim: 4

AKTİF BÜYÜKLÜK 6,2 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, bankanın aktif büyüklüğünün 6,2 trilyon TL’yi geçtiğini ifade etti. Çakar, aynı zamanda nakdi kredi hacminin 3,2 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerle birlikte toplam kredi hacminin ise 4,4 trilyon TL’ye ulaştığını duyurdu.

Ziraat Bankası, sadece kâr oranıyla değil, sunduğu kredi destekleri ve finansman modelleriyle de ekonominin farklı alanlarında aktif rol oynamaya devam ediyor. Tarım, sanayi, ticaret ve bireysel bankacılık gibi birçok sektörde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veren banka, reel sektöre ve bireylere sağladığı katkıyla ön plana çıkıyor.

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