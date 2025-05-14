Türkiye'nin En Karlı Bankası Belli Oldu: Tüm Rakiplerine Fark Attı! Sektörde Dengeleri Değiştirdi

AKTİF BÜYÜKLÜK 6,2 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, bankanın aktif büyüklüğünün 6,2 trilyon TL’yi geçtiğini ifade etti. Çakar, aynı zamanda nakdi kredi hacminin 3,2 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerle birlikte toplam kredi hacminin ise 4,4 trilyon TL’ye ulaştığını duyurdu.

Ziraat Bankası, sadece kâr oranıyla değil, sunduğu kredi destekleri ve finansman modelleriyle de ekonominin farklı alanlarında aktif rol oynamaya devam ediyor. Tarım, sanayi, ticaret ve bireysel bankacılık gibi birçok sektörde geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veren banka, reel sektöre ve bireylere sağladığı katkıyla ön plana çıkıyor.