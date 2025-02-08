Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Bu Yıl da 57 İli Geride Bıraktı! Nüfusu Arttıkça Artıyor

ESENYURT’UN NÜFUSU 10 BİN KİŞİ ARTTI

2023 yılında 978 bin 7 kişinin yaşadığı Esenyurt’ta, 2024 itibarıyla nüfus 10 binden fazla artarak 988 bin 369’a çıktı. Megakentin en kalabalık ilçesi olmaya devam eden Esenyurt, nüfus yoğunluğu açısından birçok ili geride bıraktı.

ÇANKAYA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

2023 yılında Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında ikinci sırada Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada ise Ankara’nın Çankaya ilçesi bulunuyordu. Ancak 2024’te yaşanan nüfus artışıyla Çankaya, Şahinbey’i geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi 947 bin 330 kişilik nüfusuyla en kalabalık ikinci ilçe olurken, onu 946 bin 812 nüfusuyla Gaziantep’in Şahinbey ilçesi takip etti. Dördüncü sırada 932 bin 128 kişiyle Ankara’nın Keçiören ilçesi, beşinci sırada ise 888 bin 696 kişiyle Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi yer aldı.

En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul’dan 4, Ankara ve Gaziantep’ten 2’şer, Bursa ve Adana’dan ise birer ilçe bulunuyor.