Türkiye'nin En Kalabalık İlçesi Bu Yıl da 57 İli Geride Bıraktı! Nüfusu Arttıkça Artıyor
İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 988 bin 369 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu. İlçenin nüfusu, Türkiye’deki 57 şehri geride bırakırken, büyükşehir statüsündeki Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi kentlerden bile fazla oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 2024’te 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944’e yükseldi. Ülke nüfusunun yüzde 18,3’üne ev sahipliği yapan İstanbul’un toplam nüfusu ise 15 milyon 701 bin 602 kişi olarak kaydedildi.
ESENYURT’UN NÜFUSU 10 BİN KİŞİ ARTTI
2023 yılında 978 bin 7 kişinin yaşadığı Esenyurt’ta, 2024 itibarıyla nüfus 10 binden fazla artarak 988 bin 369’a çıktı. Megakentin en kalabalık ilçesi olmaya devam eden Esenyurt, nüfus yoğunluğu açısından birçok ili geride bıraktı.
ÇANKAYA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
2023 yılında Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında ikinci sırada Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada ise Ankara’nın Çankaya ilçesi bulunuyordu. Ancak 2024’te yaşanan nüfus artışıyla Çankaya, Şahinbey’i geçerek ikinci sıraya yükseldi.
Ankara’nın Çankaya ilçesi 947 bin 330 kişilik nüfusuyla en kalabalık ikinci ilçe olurken, onu 946 bin 812 nüfusuyla Gaziantep’in Şahinbey ilçesi takip etti. Dördüncü sırada 932 bin 128 kişiyle Ankara’nın Keçiören ilçesi, beşinci sırada ise 888 bin 696 kişiyle Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi yer aldı.
En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul’dan 4, Ankara ve Gaziantep’ten 2’şer, Bursa ve Adana’dan ise birer ilçe bulunuyor.
TÜRKİYE’NİN EN KÜÇÜK İLÇESİ BELLİ OLDU
Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi ise Konya’nın Yalıhüyük ilçesi oldu. Sadece 1.678 kişilik nüfusa sahip olan ilçe, ülkenin en küçük yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti.
Yalıhüyük’ü, Bingöl’ün Yayladere ilçesi 1.996 kişiyle, Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesi ise 2.034 kişiyle takip etti. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi 2.156, Eskişehir’in Han ilçesi ise 2.164 kişilik nüfuslarıyla Türkiye’nin en küçük ilçeleri arasında yer aldı.
2024 yılı verilerine göre en yüksek ve en düşük nüfuslu ilçelere ilişkin bazı veriler şunlar:
EN YÜKSEK NÜFUSLU İLÇELER VE NÜFUSLARI
Esenyurt (İstanbul) – 988.369
Çankaya (Ankara) – 947.330
Şahinbey (Gaziantep) – 946.812
Keçiören (Ankara) – 932.128
Şehitkamil (Gaziantep) – 888.696
Osmangazi (Bursa) – 885.441
Küçükçekmece (İstanbul) – 789.033
Seyhan (Adana) – 786.931
Pendik (İstanbul) – 749.356
Ümraniye (İstanbul) – 727.819
EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇELER VE NÜFUSLARI
Yalıhüyük (Konya) – 1.678
Yayladere (Bingöl) – 1.996
Kızılören (Afyonkarahisar) – 2.034
Koçköy (Kırklareli) – 2.156
Han (Eskişehir) – 2.164
İnhisar (Bilecik) – 2.168
Otlukbeli (Erzincan) – 2.186
Yenişarbademli (Isparta) – 2.251
Bayramören (Çankırı) – 2.362
Hemşin (Rize) – 2.422