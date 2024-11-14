Türkiye'nin En Fakir Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi İl Var

YOKSULLUĞUN EN AZ OLDUĞU ŞEHİRLER

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise %4,8 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis’ten oluşan TRC1, %7,1 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3 ve %8,0 ile Şanlıurfa, Diyarbakır’ın yer aldığı TRC2 oldu.