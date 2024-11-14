Türkiye'nin En Fakir Şehirleri Belli Oldu: Listenin Başında Bakın Hangi İl Var
Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz yıla ait Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri raporunu yayınlayarak, gelir bazlı yoksulluk oranının en yüksek olduğu şehirleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik istikrarsızlık ve artan enflasyon nedeniyle yoksulluk oranlarının yükseldiği Türkiye’de, TÜİK tarafından açıklanan veriler, gelir dağılımındaki dengesizliğin etkilerini ortaya koydu. TÜİK'in derlediği Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri raporuna göre, Türkiye’de göreli yoksulluk oranının zirvede olduğu dört şehir aynı bölgede yer alıyor.
Ekonomik belirsizliklerin etkisiyle Türkiye’de göreli yoksulluk oranı yüzde 13,9'a çıkarken, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı ise yüzde 31’e yükseldi. Ülke 30 farklı ekonomik bölgeye ayrılarak yapılan analizde, en yoksul şehirler Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan TRA2 bölgesinde belirlendi.
YOKSULLUK ORANLARINDA ARTIŞ
En yoksul ikinci bölge olarak ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 bölgesi açıklandı. Bu üç şehirde yoksulluk oranlarının artış gösterdiği ifade edildi.
YOKSULLUĞUN EN AZ OLDUĞU ŞEHİRLER
Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise %4,8 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis’ten oluşan TRC1, %7,1 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerini kapsayan TRC3 ve %8,0 ile Şanlıurfa, Diyarbakır’ın yer aldığı TRC2 oldu.