Türkiye'nin En Erkenci Hasadı İçin Geri Sayım Başladı: Çiftçiler Dört Gözle Bekliyor, 1 Dilimi Bile Süper Etki Yaratıyor
Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da fideler, toprakla buluştu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuz olarak satılacak.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin karpuz başkenti Adana'da yeni bir üretim sezonu başladı. Karataş ilçesindeki kumluk arazilerde, Türkiye'nin en erkenci karpuzları için fideler toprakla buluştu. Çiftçiler, bu yıl da bol ve bereketli bir hasat bekliyor.
Adana karpuzu, kendine özgü tadı ve aromasıyla dünyaca ünlü. Bu yıl da yaklaşık 150 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapılacak. Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Adana karpuzuna olan talep artınca, çiftçiler bu yıl ekim alanlarını genişletti.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, maliyetlerin arttığını belirterek, karpuz kilogram fiyatının tarlada en az 10 lira olmasını beklediklerini söyledi. Çekirdeksiz karpuz üretimine de olan ilginin arttığını ifade eden Doğan, Adana karpuzunun coğrafi işaretle korunmasının önemine vurgu yaptı.
KARPUZLAR TOPRAKLA BULUŞTU
İşçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Binbir emekle fideler toprakla buluşurken soğuktan korumak için çiftçiler üstlerini naylonla kapattı.
BİR DÖNÜM MALİYETİ 30 BİN TL
Başkan Doğan, “Bu sene karpuzun bir dönüme maliyeti 25-30 bin lira arasında değişmekte. Fidenin tanesi 26-28 lira arasında değişmekte. Geçen sene 15-18 liraydı bu fideler. Maliyetler arttığı için hasatta kilogramın ortalama tarlada 10 lira olmasını bekliyoruz. Ayrıca çekirdeksiz karpuz üretimi de bölgemizde artıyor” diye konuştu.
MAYIS AYINDA SATIŞLARI BAŞLAYACAK
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuz olarak satılacak.
Çiftçi Veli Şahbaz, hava koşullarının uygun olması halinde dönüme 5-6 ton verim almayı hedeflediğini belirtti. Karpuz fiyatlarının geçen yıla göre artması, çiftçileri şimdiden memnun etti.
KARPUZUN FAYDALARI NELER?
Yüksek su içeriği sayesinde vücudu nemlendirir ve dehidrasyon riskini azaltır.
İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu düzenler ve kalp sağlığını korur.
Kalori değeri düşük ve lif bakımından zengin olması nedeniyle kilo verme süreçlerinde destekleyici bir besindir.
A vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur ve erken yaşlanmayı önler.
Yüksek su içeriği ve lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık sorununu önler.
İçerdiği elektrolitler sayesinde kas kramplarının oluşmasını engeller.
İçerdiği likopen gibi antioksidanlar sayesinde bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir.