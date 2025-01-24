Türkiye'nin En Erkenci Hasadı İçin Geri Sayım Başladı: Çiftçiler Dört Gözle Bekliyor, 1 Dilimi Bile Süper Etki Yaratıyor

Türkiye'nin karpuz başkenti Adana'da yeni bir üretim sezonu başladı. Karataş ilçesindeki kumluk arazilerde, Türkiye'nin en erkenci karpuzları için fideler toprakla buluştu. Çiftçiler, bu yıl da bol ve bereketli bir hasat bekliyor.

Adana karpuzu, kendine özgü tadı ve aromasıyla dünyaca ünlü. Bu yıl da yaklaşık 150 bin dönüm alanda karpuz ekimi yapılacak. Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Adana karpuzuna olan talep artınca, çiftçiler bu yıl ekim alanlarını genişletti.