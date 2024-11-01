Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il eylül sonu itibarıyla yüzde 49,3’le Aksaray oldu. Aksaray, geçen yıl da döviz payı en yüksek il sıralamasında birinciydi.

Kaynak: Dünya

Dolar
Son Güncelleme:
Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı! - Resim: 1

Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın bugünkü köşesinde aktardığına göre, en çok döviz alan il Aksaray oldu. Aksaray geçen yıl da en çok döviz alan il sıralamasında birinciydi.

“En döviz­ci iller” sıralamasında Aksaray'ı Bingöl, Elâzığ, Karaman, Bay­burt ve Yozgat takip etti.

1 5
Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı! - Resim: 2

Bakır, köşesinde şunları kaydetti:

"Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, son bir yılda daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü."

2 5
Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı! - Resim: 3

"Eylül sonu itibarıyla Ak­saray’ın 50,2 milyar lira olan toplam mevduatının yüz­de 49,3’ünü döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mev­duatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 48,9 düzeyinde bulunuyordu. Buna göre mev­duatta dövizin payı ülke gene­linde düşerken bu ilde arttı."

3 5
Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı! - Resim: 4

"Mevduatta dolarizasyon oranında bu ili yüzde 48,2 ile Bingöl, yüzde 47,2 ile Elâzığ, yüzde 46,3’le Karaman, yüzde 46,1’le Bayburt izledi. Yozgat yüzde 46, Nevşehir yüzde 45, Kütahya yüzde 44,4, Gümüş­hane yüzde 44,1 ve Çorum yüzde 42,9’la mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer aldı."

4 5
Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı! - Resim: 5

İSTANBUL'DA DURUM NE?

Bakır, İstanbul'daki durumu da şöyle özetledi:

"İstanbul, 6 trilyon 684,1 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 43,7’si­ne ve 2 trilyon 620,7 milyar lira ile de döviz mevduatı­nın yüzde 45,3’üne sahip. İlin toplam mevduatının yüzde 35,9’u döviz cinsinden."

5 5