Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı!

İSTANBUL'DA DURUM NE?

Bakır, İstanbul'daki durumu da şöyle özetledi:

"İstanbul, 6 trilyon 684,1 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 43,7’si­ne ve 2 trilyon 620,7 milyar lira ile de döviz mevduatı­nın yüzde 45,3’üne sahip. İlin toplam mevduatının yüzde 35,9’u döviz cinsinden."