Türkiye'nin En Çok Döviz Alan İli Belli Oldu: Mevduatta Dövizin Payı Ülke Genelinde Düştü, O İlde Arttı!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il eylül sonu itibarıyla yüzde 49,3’le Aksaray oldu. Aksaray, geçen yıl da döviz payı en yüksek il sıralamasında birinciydi.
Kaynak: Dünya
Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın bugünkü köşesinde aktardığına göre, en çok döviz alan il Aksaray oldu. Aksaray geçen yıl da en çok döviz alan il sıralamasında birinciydi.
“En dövizci iller” sıralamasında Aksaray'ı Bingöl, Elâzığ, Karaman, Bayburt ve Yozgat takip etti.
Bakır, köşesinde şunları kaydetti:
"Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, son bir yılda daha da yükselen oranla birinciliğini sürdürdü."
"Eylül sonu itibarıyla Aksaray’ın 50,2 milyar lira olan toplam mevduatının yüzde 49,3’ünü döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mevduatında dövizin payı bir yıl önce yüzde 48,9 düzeyinde bulunuyordu. Buna göre mevduatta dövizin payı ülke genelinde düşerken bu ilde arttı."
"Mevduatta dolarizasyon oranında bu ili yüzde 48,2 ile Bingöl, yüzde 47,2 ile Elâzığ, yüzde 46,3’le Karaman, yüzde 46,1’le Bayburt izledi. Yozgat yüzde 46, Nevşehir yüzde 45, Kütahya yüzde 44,4, Gümüşhane yüzde 44,1 ve Çorum yüzde 42,9’la mevduatında dövizin payı en yüksek ilk on il arasında yer aldı."
İSTANBUL'DA DURUM NE?
Bakır, İstanbul'daki durumu da şöyle özetledi:
"İstanbul, 6 trilyon 684,1 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 43,7’sine ve 2 trilyon 620,7 milyar lira ile de döviz mevduatının yüzde 45,3’üne sahip. İlin toplam mevduatının yüzde 35,9’u döviz cinsinden."