Türkiye'nin En Büyüklerinden Kazancı Holding'de Kriz! Milyarder Kardeşler Birbirine Girdi... Kendisini Binaya Kilitledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

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Türkiye’nin en büyük enerji gruplarından Kazancı Holding, Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi dev şirketleriyle tanınırken, bu kez aile içi bir krizle gündeme geldi. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı ile kardeşi ve küçük hissedar Mehmet Kazancı arasında uzun süredir devam eden hisse anlaşmazlığı, dün gerçekleşen genel kurul toplantısında doruğa ulaştı. Tartışma, holding binasında polislerin çağrılmasına ve Mehmet Kazancı’nın kendini binaya kilitlemesine kadar uzandı.

'USULSÜZ HİSSE DEVRİ' SUÇLAMASI

Mehmet Kazancı, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, kardeşi Şaban Cemil Kazancı’yı, Alzheimer hastası olan babaları Ali Metin Kazancı’nın akli melekeleri yerinde değilken usulsüz şekilde hisse devri yaparak şirketin çoğunluk hisselerine el koymaya çalışmakla suçladı. Kazancı, videosunda, “Kardeşim, bana laf olsun diye sembolik bir ödeme teklif ediyor. ‘Şirket benim, sen bir şey alamazsın. Mahkemelere gitsen de kazanamazsın, hepsini satın alacağım’ diyor. Bu büyük bir dolandırıcılık” ifadeleriyle kardeşine sert ithamlarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Olayın kamuoyuna taşınmasını istediğini belirten Mehmet Kazancı, yıllardır içten içe sürdürdüğü mücadelesini artık gizlemeyeceğini vurguladı. “Bu sadece bir şirket kavgası değil, büyük bir adaletsizlik” diyen Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrıda bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu meseleye el atarsa, bir Rizeli olarak şeref duyarım” dedi. Ayrıca, sahte hisse devrine onay veren tüm yöneticilere karşı yasal süreç başlatacağını duyurdu.

BİNADAN ÇIKMADI, POLİS GELDİ

Genel kurul sonrası Mehmet Kazancı, toplantı kararlarına şerh koyarak holding binasını terk etmeme kararı aldı. İki tarafın da polis çağırmasıyla gerilim tırmanırken, Mehmet Kazancı’nın avukatı, sosyal medyada paylaştığı videoda, holding binasına alınmadığını ve güvenlik görevlileriyle tartıştığını aktardı. Görüntülerde, Kavacık’taki holding binasında polislerin bulunduğu görüldü.

Kazancı Holding’ten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Mehmet Kazancı’nın iddiaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı çağrı, Türkiye iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Olayın hukuki boyutu ve holdingin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.