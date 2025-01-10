Türkiye'nin En Büyükleri Arasındaydı... Mali Krizi Aşamayan Dev Şirket 93 Yıllık Fabrikayı Satıyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDAYDI

Temeli 1932 yılında atılan fabrikanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Kula, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulunmuş ve yıllarca Balıkesir'in kalkınması için çaba göstermişti. Kula Gıda Kombineleri İSO tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasında da yerini almıştı.