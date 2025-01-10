Türkiye'nin En Büyükleri Arasındaydı... Mali Krizi Aşamayan Dev Şirket 93 Yıllık Fabrikayı Satıyor
Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde yer alan, Kula Gıda Kombinalarına ait 93 yıllık fabrika, icradan 196 milyon TL bedelle satışa sunuluyor. Kula Gıda, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyordu.
Kaynak: İHA
Balıkesir Sanayi Odası'nın önceki dönem başkanlarından Ahmet Kula'ya ait 93 yıllık fabrika icradan satışa çıkarıldı. Balıkesir-İzmir kara yolu üzerinde bulunan fabrika için icradan belirlenen rakam 196 milyon TL oldu.
4 ŞUBAT'TA SATILIYOR
26 bin metrekare arsa üzerine kurulu olan Kula Gıda Kombinalarına ait fabrikanın satışı 4 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Kula Gıda Kombinaları yaşadığı mali krizi aşamayınca 2019 yılında mahkemeye başvurarak konkordato ilan etmişti.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDAYDI
Temeli 1932 yılında atılan fabrikanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Kula, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulunmuş ve yıllarca Balıkesir'in kalkınması için çaba göstermişti. Kula Gıda Kombineleri İSO tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşları arasında da yerini almıştı.