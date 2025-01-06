Türkiye'nin En Büyük Yatırımcısı 7 Milyar Dolarlık Dev Proje İçin Düğmeye Bastı! Bütün Dünya Bu Hamleyi Konuşacak

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Türkiye'ye 7 milyar dolarlık büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov, Kayseri ve Bursa'da devam eden doğalgaz projelerine 209 milyon dolar ayrıldığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCISI

SOCAR'ın son 17 yılda Türkiye'ye 18,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden İbadov, şirketin bu performansı ile Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı konumunda bulunduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan İbadov, SOCAR'ın enerji sektöründeki açıkların kapatılmasına önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.