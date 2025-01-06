Türkiye'nin En Büyük Yatırımcısı 7 Milyar Dolarlık Dev Proje İçin Düğmeye Bastı! Bütün Dünya Bu Hamleyi Konuşacak
17 yılda toplam 18,5 milyar dolar yatırım yaparak Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olan SOCAR, Türkiye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım için düğmeye bastı.
Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Türkiye'ye 7 milyar dolarlık büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov, Kayseri ve Bursa'da devam eden doğalgaz projelerine 209 milyon dolar ayrıldığını belirtti.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCISI
SOCAR'ın son 17 yılda Türkiye'ye 18,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden İbadov, şirketin bu performansı ile Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı konumunda bulunduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan İbadov, SOCAR'ın enerji sektöründeki açıkların kapatılmasına önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.
10 BİNİ AŞKIN KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR
Kayseri ve Bursa'daki doğalgaz projelerine ilişkin bilgi veren İbadov, bu bölgelerdeki çalışmaların sürdüğünü ve toplam yatırımın 209 milyon doları bulduğunu açıkladı. İbadov, Bursagaz'ın dağıtım şebekesinin 7 bin 703 kilometreye, Kayserigaz'ın şebekesinin ise 7 bin 118 kilometreye ulaştığını, Bursagaz'ın 1,2 milyon abonesi, Kayserigaz'ın ise 700 bin abonesi bulunduğunu söyledi. İbadov, "SOCAR Türkiye bünyesinde 10 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. Bu, Türkiye istihdamına önemli bir katkı sağlıyor" diye konuştu.
ÇEVRE DOSTU HAVACILIK YAKITI ÜRETİLECEK
SOCAR Türkiye'nin çevre odaklı projelere de önem verdiğini vurgulayan İbadov, çevre dostu havacılık yakıtı üretimi için araştırmalar yaptıklarını ifade etti. Bu yakıtın yosun veya evlerde kullanılan atık yağlardan üretilebileceğini belirten İbadov, projelerin sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda ilerlediğini söyledi.
Petrokimya alanındaki yeni planlarını da duyuran İbadov ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev, SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya devam edeceğini belirterek, şirketin bölge ekonomisine katkılarının süreceğini kaydetti.