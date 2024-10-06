Türkiye'nin En Büyük Demir Çelik Firması Halka Arz Oluyor
Denizli’deki ilk üretim tesisini 1968 yılında faaliyete geçiren Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., yeşil enerjiyle üretim yapan bir sanayi devi olarak halka açılıyor. Şirket, çevre dostu üretim süreçleri ve sürdürülebilirlik hedefleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Paramedya
Kardemir Çelik, 1.250'yi aşkın çalışanı ve 7 üretim tesisi ile uzun mamul ürün grubunda yıllık 2,5 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip. Uzun çelik, profil, inşaat demiri, filmaşin ve kütük demir gibi ürünlerin yanı sıra, hava ayrıştırma ve karbon üretim tesisleri, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ile tamamen yeşil enerji kullanarak nihai ürünlerine kadar üretim gerçekleştiriyor.
Şirketin İzmir Aliağa’daki tesislerinde hurdadan kütük demir üretimi elektrikli ark ocaklarıyla yapılıyor. Kardemir Çelik, aynı zamanda filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisleri, profil fabrikaları ile geniş bir üretim yelpazesine sahip. Ege Bölgesi’nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında yer alan Kardemir Çelik, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 110. sırada bulunuyor. Şirket, 110'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en büyük 1000 firması arasında güçlü bir konum elde etti.
2023 yılında 11,6 milyar TL ciro elde eden Kardemir Çelik, 2024 yılının ilk yarısında 8,9 milyar TL ciroya ulaşırken, aynı dönemde net karı 780 milyon TL'yi aştı. Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarını da artırarak, çevresel etkilerini minimize etmeye ve enerji bağımlılığını azaltmaya odaklanıyor. Kardemir Çelik, Ekim ayında devreye girmesi planlanan 4 MW’lık güneş enerjisi santrali ile birlikte toplam enerji üretim kapasitesini 24 MW'a çıkarmayı hedefliyor.
Çevre dostu üretim süreçleriyle küresel rekabette güçlenmeyi amaçlayan Kardemir Çelik, kalite ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye ve dünya demir-çelik sektöründe saygın bir konumda yer alıyor. Aynı zamanda, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.