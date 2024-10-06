Türkiye'nin En Büyük Demir Çelik Firması Halka Arz Oluyor

Kardemir Çelik, 1.250'yi aşkın çalışanı ve 7 üretim tesisi ile uzun mamul ürün grubunda yıllık 2,5 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip. Uzun çelik, profil, inşaat demiri, filmaşin ve kütük demir gibi ürünlerin yanı sıra, hava ayrıştırma ve karbon üretim tesisleri, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri ile tamamen yeşil enerji kullanarak nihai ürünlerine kadar üretim gerçekleştiriyor.