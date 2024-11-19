Türkiye'nin En Büyük Bankası Belli Oldu

10 BÜYÜK BANKANIN NET KARI

Bu dönemde en yüksek net kârı 66,9 milyar lira ile Garanti BBVA elde ederken, Ziraat Bankası ise ikinci sırada 50,3 milyar lira ile yer aldı. Türkiye İş Bankası, DenizBank ve Akbank sırasıyla ilk beşinci sırada yer aldı.

Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla 27,2 milyar lira ile QNB ve VakıfBank, 24,4 milyar lira ile Kuveyt Türk, 22,4 milyar lira ile Yapı Kredi, 11,2 milyar lira ile Halkbank izledi. Böylece 10 büyük bankanın net karı 331 milyar 466 milyon lirayı buldu.Yıllık net kar değişimlerine bakıldığında, karını en çok artıran banka yüzde 81,1 ile VakıfBank oldu. VakıfBank'ı yüzde 52,7 ile DenizBank takip etti.