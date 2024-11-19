Türkiye'nin En Büyük Bankası Belli Oldu
Türkiye'nin en büyük bankası belli oldu. 2024'ün ilk dokuz ayında Türkiye'nin en büyük 10 bankasının toplam aktif büyüklüğü 25 trilyon 213,7 milyar liraya ulaştı.
Kaynak: AA
Türkiye'nin bankacılık sektörü, 2024'ün ilk dokuz ayında hızlı bir büyüme kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sistemlerine göre, eylül itibarıyla bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 30 trilyon 518 milyar liraya ulaşırken, en büyük 10 banka sektörün %82,6'sını oluşturdu. Bu dönemde söz konusu 10 bankanın toplam aktif büyüklüğü 25 trilyon 213,7 milyar lira olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BANKASI
Ziraat Bankası, 4 trilyon 948 milyar liralık aktif kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük bankası ünvanını korudu. Bankanın aktif değerleri %30,2 artış gösterdi. VakıfBank %27,6 artışla 3,5 trilyon liralık büyüklüğüyle ikinci sırada yer alırken, Türkiye İş Bankası 3,1 trilyon lirayla üçüncü sırada yer aldı. Aynı zamanda özel bankalar arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip banka olma unvanını korudu.
Halkbank ise 2,8 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle dördüncü sıraya yerleşirken, 9 aylık süreçte aktif büyüklüğünü yüzde 31 artırdı. Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, DenizBank ve Kuveyt Türk de listede yer aldı. Bu dönemde aktif büyüklüğünü en fazla artıran banka %38 ile QNB Finansbank oldu.
10 BÜYÜK BANKANIN NET KARI
Bu dönemde en yüksek net kârı 66,9 milyar lira ile Garanti BBVA elde ederken, Ziraat Bankası ise ikinci sırada 50,3 milyar lira ile yer aldı. Türkiye İş Bankası, DenizBank ve Akbank sırasıyla ilk beşinci sırada yer aldı.
Karlılık bazında bu bankaları sırasıyla 27,2 milyar lira ile QNB ve VakıfBank, 24,4 milyar lira ile Kuveyt Türk, 22,4 milyar lira ile Yapı Kredi, 11,2 milyar lira ile Halkbank izledi. Böylece 10 büyük bankanın net karı 331 milyar 466 milyon lirayı buldu.Yıllık net kar değişimlerine bakıldığında, karını en çok artıran banka yüzde 81,1 ile VakıfBank oldu. VakıfBank'ı yüzde 52,7 ile DenizBank takip etti.
Net karını Kuveyt Türk yüzde 42,7, Halkbank yüzde 39,3, Garanti BBVA yüzde 16,3 ve QNB yüzde 10,5 yükseltti. Söz konusu dönemde net karı gerileyen bankalar ise sırasıyla yüzde 54 ile Yapı Kredi, yüzde 35,6 ile Akbank, yüzde 33,4 ile Türkiye İş Bankası ve yüzde 8,6 ile Ziraat Bankası oldu.
KREDİ DESTEĞİNDE KAMU VE ÖZEL BANKALAR
10 büyük bankanın toplam kredi desteği %30,1 artışla 13 trilyon 235 milyar liraya yükseldi. Kamu bankaları toplam kredi stokunun %44,6'sını, özel bankalar ise %55,4'ünü oluşturmaktadır. Kredi desteğinde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye İş Bankası başı çekerken QNB Finansbank ve DenizBank kredi stokundaki büyüme talimatlarına dikkat çekildi.