Türkiye’nin En Büyük Bankaları Açıklandı: Zirvedeki Dev Banka Bakın Hangisi

Türkiye bankacılık sektörünün 2024 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal performansı belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, sektörün toplam aktif büyüklüğü 30,5 trilyon lirayı aştı. Türkiye’nin en büyük 10 bankası ise sektörün %82,6’sını oluşturarak dikkat çekti. Zirvedeki lider banka ise konumunu korudu.