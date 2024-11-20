Türkiye’nin En Büyük Bankaları Açıklandı: Zirvedeki Dev Banka Bakın Hangisi
Türkiye’nin en büyük 10 bankasının aktif büyüklüğü, 2024 yılının ilk dokuz ayında 25 trilyon 213,7 milyar liraya ulaştı. Aktif büyüklük sıralamasında zirvede yer alan banka, liderlik konumunu koruyarak dikkatleri üzerine çekti. Bankacılık sektörünün yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarının açıklanmasıyla, Türkiye’nin en büyük bankaları netlik kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye bankacılık sektörünün 2024 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal performansı belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, sektörün toplam aktif büyüklüğü 30,5 trilyon lirayı aştı. Türkiye’nin en büyük 10 bankası ise sektörün %82,6’sını oluşturarak dikkat çekti. Zirvedeki lider banka ise konumunu korudu.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK ARTIŞ
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının toplam aktif büyüklüğü, 2023 yıl sonuna kıyasla %30,2 artışla 25,2 trilyon liraya ulaştı. Bankaların dokuz aylık bilançoları sektördeki büyüme ve rekabeti gözler önüne serdi.
ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ
Aktif büyüklük bakımından Türkiye’nin en büyük bankası, 4,9 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle Ziraat Bankası oldu. Geçen yıl olduğu gibi zirveyi kimseye bırakmayan Ziraat Bankası, %30,2’lik büyüme kaydetti.
Ziraat Bankası’nın ardından ikinci sırada VakıfBank yer aldı. VakıfBank, aktif büyüklüğünü %27,6 artırarak 3,5 trilyon liraya çıkardı. Üçüncü sırayı ise 3,1 trilyon liralık aktif büyüklüğüyle Türkiye İş Bankası aldı. İş Bankası, özel bankalar arasında en büyük aktif büyüklüğe sahip olma unvanını da korudu.
DİĞER BÜYÜK BANKALAR
Listenin devamında şu bankalar sıralandı:
Halkbank: 2,8 trilyon TL ile dördüncü sırada yer aldı ve aktif büyüklüğünü %31 artırdı.
Garanti BBVA: 2,4 trilyon TL aktif büyüklüğe ulaştı.
Yapı Kredi: 2,3 trilyon TL ile altıncı sırada yer aldı.
Akbank: 2,2 trilyon TL ile dikkat çekti.
QNB Finansbank: 1,36 trilyon TL aktif büyüklükle sekizinci sırada.
DenizBank: 1,32 trilyon TL ile listenin dokuzuncu sırasında.
Kuveyt Türk Katılım Bankası: 825,6 milyar TL aktif büyüklükle listeyi tamamladı.
SEKTÖRÜN YÜKSELEN GRAFİĞİ
Bankacılık sektöründeki bu güçlü performans, finansal yapının dinamikliğini ve bankaların ekonomiye olan katkısını bir kez daha ortaya koydu. Ziraat Bankası’nın liderliğinde şekillenen sıralama, devlet bankalarının sektördeki ağırlığını sürdürdüğünü gözler önüne serdi.