Türkiye'nin En Büyük 4'üncü AVM'si Satılıyor mu? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi

"ORTAKLIK YAPISINDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"

Bakırköy'deki AVM'nin 135 bin kiralanabilir alanın olduğu ve 300 mağazaya ev sahipliği yaptığını belirten Yelgin “Bazı haber siteleri ve çeşitli platformlarda Marmara Forum AVM'nin satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamakta olup gelinen aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hukuki süreç devam ediyor. Marmara Forum AVM'nin hakim hissedarı halen Gezer Ailesi. Şu aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.