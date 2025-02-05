Türkiye'nin En Büyük 4'üncü AVM'si Satılıyor mu? Herkesin Beklediği Açıklama Geldi
Türkiye’nin en büyük 4'üncü AVM’si olan İstanbul’un merkezinde bulunan Marmara Forum'un satılacağı hakkında çıkan iddialar için resmi açıklama geldi. Şirket avukatı Marmara Forum AVM'nın satılacağı iddialarını yalanladı.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin en büyük 4'üncü AVM’si olan, İstanbul’un merkezinde bulunan Marmara Forum AVM'nin geçtiğimiz günlerde satışa çıktığı iddia edilmişti. Marmara Forum'un satışında Artaş Grubu ile el sıkışmaya hazırlanıldığı ve satış işlemi için 250 milyon euro istendiği iddia edilmişti. Marmara Forum AVM'nin satılacağına yönelik iddialara ilişkin avukat İsmail Serkan Yelgen, resmi açıklama yaptı. Yelgen açıklamada “Geldiğimiz aşamada satışa yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
"ORTAKLIK YAPISINDA BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR"
Bakırköy'deki AVM'nin 135 bin kiralanabilir alanın olduğu ve 300 mağazaya ev sahipliği yaptığını belirten Yelgin “Bazı haber siteleri ve çeşitli platformlarda Marmara Forum AVM'nin satıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamakta olup gelinen aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Hukuki süreç devam ediyor. Marmara Forum AVM'nin hakim hissedarı halen Gezer Ailesi. Şu aşamada ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.
"BORÇ TASFİYELERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK DURUMDA"
Bankalarla yapılan borç tasfiyesi süreci tamamlanmadan ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacağına söyleyen Yelgin “Şirketlerin halihazırdaki ortaklık yapısı ile borç tasfiyelerini gerçekleştirecek durumda" dedi.
Yelgin "Şirketin ortaklık yapısında değişikliğe gidildiğine dair yapılan asılsız haberlere itibar edilmemeli. Hukuki sürecin sağlıklı şekilde devamı açısından şirketimizce bu konuda bir açıklama yapılmadan çıkan haberlere itibar edilmemesi kamuoyundan rica olunur" diye konuştu.