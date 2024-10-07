Türkiye'nin En Büyüğüydü: Üretimi Tamamen Durduruldu

Göçüğün etkisiyle Enerji Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) bağlı Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde enerji üretimi durdu ve bu kesinti en az 6 ay sürecek.

MİLYARCA LİRALIK ZARARA YOL AÇTI

Göçük sonrası, kömür ve kül döküm hatlarında ciddi sorunlar meydana geldi. Bu altyapı sorunları nedeniyle B Termik Santrali'nde enerji üretimi dururken, kamunun enerji üretimindeki kesintiden dolayı uğrayacağı zararın milyarlarca lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Santral, Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir yere sahipken, bu duraklama enerji arzında da ciddi sıkıntılara yol açabilir.