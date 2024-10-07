Türkiye'nin En Büyüğüydü: Üretimi Tamamen Durduruldu
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan ve Çelikler Holding’e ait Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde yaklaşık 15 gün önce meydana gelen göçük, enerji sektöründe büyük bir krize yol açtı.
Kaynak: İHA
Göçüğün etkisiyle Enerji Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) bağlı Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde enerji üretimi durdu ve bu kesinti en az 6 ay sürecek.
MİLYARCA LİRALIK ZARARA YOL AÇTI
Göçük sonrası, kömür ve kül döküm hatlarında ciddi sorunlar meydana geldi. Bu altyapı sorunları nedeniyle B Termik Santrali'nde enerji üretimi dururken, kamunun enerji üretimindeki kesintiden dolayı uğrayacağı zararın milyarlarca lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Santral, Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir yere sahipken, bu duraklama enerji arzında da ciddi sıkıntılara yol açabilir.
ÇÖLLOLAR FACİASININ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR
2011 yılında Çöllolar Kömür İşletmesi’nde meydana gelen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği göçük felaketi, hala bölgedeki madencilik faaliyetlerini etkilemeye devam ediyor. Özel şirketin işlettiği Çöllolar Kömür İşletmesi, yaşanan facianın ardından kapatılmıştı. Uzun süren yargı sürecinin ardından Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TKİ) devredilen işletmede, yeni ocak açma çalışmaları sürüyor ancak henüz üretime geçilmedi.