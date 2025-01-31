Türkiye’nin En Borçlu Şehirleri Listesi Açıklandı: Bu Şehirler Resmen Borcu Borç ile Kapatıyor!

HANGİ ŞEHİRLER EN FAZLA BORÇLANDI?

BDDK verilerine göre İstanbul, 10.1 milyar TL'lik borç miktarı ile Türkiye’nin en borçlu şehri oldu. Mega kent, yüksek kredi kullanımı ve bireysel borçlanma seviyeleriyle zirvede yer aldı. İstanbul’u takip eden diğer şehirler ise şöyle sıralandı:

İstanbul – 10.1 milyar TL

İzmir – 3.2 milyar TL

Ankara – 3.1 milyar TL

Bursa – 1.7 milyar TL

Antalya – 1.7 milyar TL

Adana – 1.7 milyar TL

Kocaeli – 1.2 milyar TL

Mersin – 1.1 milyar TL

Gaziantep – 1 milyar TL