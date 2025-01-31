Türkiye’nin En Borçlu Şehirleri Listesi Açıklandı: Bu Şehirler Resmen Borcu Borç ile Kapatıyor!

BDDK Türkiye’nin en borçlu şehirlerini açıkladı. İstanbul’un ilk sırada yer aldığı borçlu şehirler listesinde borç batağındaki diğer şehirler dikkat çekti.

Kaynak: AA

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Türkiye’nin En Borçlu Şehirleri Listesi Açıklandı: Bu Şehirler Resmen Borcu Borç ile Kapatıyor! - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı dokuz aylık finansal verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye’nin en borçlu şehirleri belli oldu. Ekonomik dinamiklerin değişmesiyle birlikte şehirlerin borçlanma seviyelerinde önemli farklılıklar gözlemlendi.

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Türkiye’nin En Borçlu Şehirleri Listesi Açıklandı: Bu Şehirler Resmen Borcu Borç ile Kapatıyor! - Resim: 2

HANGİ ŞEHİRLER EN FAZLA BORÇLANDI?

BDDK verilerine göre İstanbul, 10.1 milyar TL'lik borç miktarı ile Türkiye’nin en borçlu şehri oldu. Mega kent, yüksek kredi kullanımı ve bireysel borçlanma seviyeleriyle zirvede yer aldı. İstanbul’u takip eden diğer şehirler ise şöyle sıralandı:

İstanbul – 10.1 milyar TL

İzmir – 3.2 milyar TL

Ankara – 3.1 milyar TL

Bursa – 1.7 milyar TL

Antalya – 1.7 milyar TL

Adana – 1.7 milyar TL

Kocaeli – 1.2 milyar TL

Mersin – 1.1 milyar TL

Gaziantep – 1 milyar TL

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Türkiye’nin En Borçlu Şehirleri Listesi Açıklandı: Bu Şehirler Resmen Borcu Borç ile Kapatıyor! - Resim: 3

BORÇLULUK NEDEN ARTIYOR?

Şehirlerin borç seviyelerinin yüksek olmasının altında farklı ekonomik sebepler yatıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde artan yaşam maliyetleri, konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi kullanımındaki artış, bireysel borçlanma oranlarını yükselten en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle ticaretin ve sanayinin yoğun olduğu şehirlerde, işletmelerin finansman ihtiyacı ve döviz dalgalanmaları, borçlanma eğilimlerini doğrudan etkiliyor.

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Türkiye’nin En Borçlu Şehirleri Listesi Açıklandı: Bu Şehirler Resmen Borcu Borç ile Kapatıyor! - Resim: 4

DÖVİZ MEVDUATLARINDA SON DURUM

BDDK verilerine göre, Türkiye genelinde döviz hesaplarının toplam mevduat içindeki payı azalma gösterse de bazı şehirlerde döviz birikimleri hala yüksek seviyelerde. Bu durum, farklı bölgelerin ekonomik yapılarına ve yatırım alışkanlıklarına göre değişiklik gösteriyor.

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