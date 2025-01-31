Türkiye’nin En Borçlu Şehirleri Listesi Açıklandı: Bu Şehirler Resmen Borcu Borç ile Kapatıyor!
BDDK Türkiye’nin en borçlu şehirlerini açıkladı. İstanbul’un ilk sırada yer aldığı borçlu şehirler listesinde borç batağındaki diğer şehirler dikkat çekti.
Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılı dokuz aylık finansal verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye’nin en borçlu şehirleri belli oldu. Ekonomik dinamiklerin değişmesiyle birlikte şehirlerin borçlanma seviyelerinde önemli farklılıklar gözlemlendi.
HANGİ ŞEHİRLER EN FAZLA BORÇLANDI?
BDDK verilerine göre İstanbul, 10.1 milyar TL'lik borç miktarı ile Türkiye’nin en borçlu şehri oldu. Mega kent, yüksek kredi kullanımı ve bireysel borçlanma seviyeleriyle zirvede yer aldı. İstanbul’u takip eden diğer şehirler ise şöyle sıralandı:
İstanbul – 10.1 milyar TL
İzmir – 3.2 milyar TL
Ankara – 3.1 milyar TL
Bursa – 1.7 milyar TL
Antalya – 1.7 milyar TL
Adana – 1.7 milyar TL
Kocaeli – 1.2 milyar TL
Mersin – 1.1 milyar TL
Gaziantep – 1 milyar TL
BORÇLULUK NEDEN ARTIYOR?
Şehirlerin borç seviyelerinin yüksek olmasının altında farklı ekonomik sebepler yatıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde artan yaşam maliyetleri, konut fiyatlarındaki yükseliş ve kredi kullanımındaki artış, bireysel borçlanma oranlarını yükselten en önemli faktörler arasında yer alıyor.
Özellikle ticaretin ve sanayinin yoğun olduğu şehirlerde, işletmelerin finansman ihtiyacı ve döviz dalgalanmaları, borçlanma eğilimlerini doğrudan etkiliyor.
DÖVİZ MEVDUATLARINDA SON DURUM
BDDK verilerine göre, Türkiye genelinde döviz hesaplarının toplam mevduat içindeki payı azalma gösterse de bazı şehirlerde döviz birikimleri hala yüksek seviyelerde. Bu durum, farklı bölgelerin ekonomik yapılarına ve yatırım alışkanlıklarına göre değişiklik gösteriyor.