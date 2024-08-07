Türkiye’nin En Bereketli Topraklarında Hasadı Başladı: Depremzede Çiftçiler Yetiştiriyor. Serada 20-25, Markette 50-80 TL

Hatay'da muz hasadı başladı. Türkiye'nin bereketli topraklarından birinde yetişen muz serada 20-25 TL arasında satılırken, markette 50-80 TL arasında satılıyor. Depremzede çiftçiler tarafından üretiliyor.

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Türkiye’nin En Bereketli Topraklarında Hasadı Başladı: Depremzede Çiftçiler Yetiştiriyor. Serada 20-25, Markette 50-80 TL - Resim: 1

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor. Tarım şehri Hatay, tropikal ürünlerin üretiminde ön plana çıkıyor. Kentte en çok üretilen tropikal ürün muz, seralarda afetzede çiftçiler tarafından üretiliyor. Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Alkan, 3 yıl önce kurduğu 10 dönümlük serasında muz yetiştiriyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan hasadın bereketinden memnun olan Alkan, ürünün kilogram fiyatını seradan dönem dönem 20 TL ile 25 TL arasında satıyor. Market raflarındaki fiyatlarla sera fiyatları arasındaki farka tepki gösteren çiftçi Alkan, bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

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