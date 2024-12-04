Türkiye’nin En Başarılı İnsanlarının Çıktığı 10 Lise Açıklandı!

Her yıl olduğu gibi, Türkiye'nin en iyi liselerinin hangileri olduğu bu yıl da merak konusu oldu. 2024 yılı için hazırlanan güncel sıralamada, en başarılı liselerin sıralaması yeniden değerlendirildi. Uzun süredir liderliği elinde bulunduran Galatasaray Lisesi, bu yıl İstanbul Erkek Lisesi ile birinciliği paylaştı. Yapılan araştırmalara göre, iş dünyasında başarıya ulaşan birçok kişinin bu okullardan mezun olduğu biliniyor.