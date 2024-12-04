Türkiye’nin En Başarılı İnsanlarının Çıktığı 10 Lise Açıklandı!
2024 yılına girilirken Türkiye genelinde lise düzeyinde eğitim veren en iyi okullar açıklandı. En başarılı insanların bu okullardan çıktığı bilinirken, listedeki birinci okul dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Her yıl olduğu gibi, Türkiye'nin en iyi liselerinin hangileri olduğu bu yıl da merak konusu oldu. 2024 yılı için hazırlanan güncel sıralamada, en başarılı liselerin sıralaması yeniden değerlendirildi. Uzun süredir liderliği elinde bulunduran Galatasaray Lisesi, bu yıl İstanbul Erkek Lisesi ile birinciliği paylaştı. Yapılan araştırmalara göre, iş dünyasında başarıya ulaşan birçok kişinin bu okullardan mezun olduğu biliniyor.
Eğitim uzmanları, meslek seçiminde üniversitenin önemli bir rol oynasa da lise yıllarının başarılı bir kariyer için temel oluşturduğunu vurguluyor. Bu dönemde alınan eğitimin, öğrencilerin hedefledikleri üniversitelere ulaşmalarında büyük etkisi olduğu belirtiliyor. Aileler, çocuklarının geleceğini şekillendirmek adına en iyi okullarda eğitim almalarını istiyor.
TÜRKİYE’NİN EN İYİ 10 LİSESİ AÇIKLANDI
Uzun yıllardır liderliği koruyan Galatasaray Lisesi, bu yıl İstanbul Erkek Lisesi ile zirveyi paylaşarak dikkat çekti. Okulların öğrencileri kabul ettiği taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurularak oluşturulan sıralama şu şekilde:
İstanbul Erkek Lisesi
Taban Puanı: 494.77
Yüzdelik Dilim: 0,04
Galatasaray Lisesi
Taban Puanı: 494.77
Yüzdelik Dilim: 0,04
Kabataş Erkek Lisesi
Taban Puanı: 493.43
Yüzdelik Dilim: 0,05
Ankara Fen Lisesi
Taban Puanı: 490.47
Yüzdelik Dilim: 0,11
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Taban Puanı: 488.20
Yüzdelik Dilim: 0,15
İzmir Fen Lisesi
Taban Puanı: 488.20
Yüzdelik Dilim: 0,15
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Taban Puanı: 484.52
Yüzdelik Dilim: 0,27
Çapa Fen Lisesi
Taban Puanı: 483.55
Yüzdelik Dilim: 0,29
Tofaş Fen Lisesi
Taban Puanı: 482.97
Yüzdelik Dilim: 0,32
Adana Fen Lisesi
Taban Puanı: 481.29
Yüzdelik Dilim: 0,40