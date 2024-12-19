Türkiye'nin En Acı Hasadı Hatay'da Başladı! Kilosu 100 Liradan Satılıyor
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 bin 347 dekarda yetiştirilen ve 50 bin Scoville acılık derecesiyle "Türkiye'nin en acı biberi" unvanına sahip Samandağ biberinin hasadı devam ediyor. Örtü altında olgunlaşan bu özel biber, üreticilerin yoğun emekleriyle şubat ve mart aylarına kadar toplanmaya devam edecek.
Kaynak: DHA
Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, Samandağ biberi yetiştirmenin detaylı bir bakım süreci gerektirdiğini ifade etti. Saknılı, "Toprağı hastalık ve zararlılara karşı iyice dezenfekte ediyoruz. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve mineralleri damlama sulama yöntemiyle sağlıyoruz. Seranın çevresine ince sineklik çekiyor ve sinek ile böceklere karşı cezbedici tuzaklar yerleştiriyoruz" dedi.
Saknılı, hasat sürecinde biberlerin renklerine göre ayrıldığını ve özenle ambalajlanarak tüccarlara teslim edildiğini belirtti.
BÜYÜK ŞEHİRLERDEN TALEP ARTIŞI
Eskiden yalnızca Güneydoğu illerine gönderilen Samandağ biberine, son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden yoğun talep geldiğini aktaran Saknılı, "Zayıflamaya etkisi olduğu düşünüldüğü için özellikle rağbet görüyor. Acılığı ve aromasıyla dikkat çeken bir biber. Hasadımız önümüzdeki aylarda başlayacak ve yaklaşık iki ay sürecek" diye konuştu.
Samandağ biberi, kilosu 100 TL’ye ulaşan fiyatıyla hem lezzeti hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor.