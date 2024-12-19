Türkiye'nin En Acı Hasadı Hatay'da Başladı! Kilosu 100 Liradan Satılıyor

BÜYÜK ŞEHİRLERDEN TALEP ARTIŞI

Eskiden yalnızca Güneydoğu illerine gönderilen Samandağ biberine, son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden yoğun talep geldiğini aktaran Saknılı, "Zayıflamaya etkisi olduğu düşünüldüğü için özellikle rağbet görüyor. Acılığı ve aromasıyla dikkat çeken bir biber. Hasadımız önümüzdeki aylarda başlayacak ve yaklaşık iki ay sürecek" diye konuştu.