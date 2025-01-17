Türkiye’nin Elektrikli Otomobil Piyasasında İlk ve Tek: Dev Anlaşmada İmzalar Atıldı! Yeni Model Yolda
Türkiye’nin elektrikli hafif ticari araç pazarında önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli mobilite çözümleri sunan E-Garaj, yüzde 100 elektrikli hafif ticari araç üreticisi Hattat Regis ile exclusive distribütörlük anlaşması imzaladı. 24 Aralık 2024 tarihinde duyurulan bu iş birliği, sektöre yenilikçi bir soluk getirecek.
TÜRK VE İTALYAN İŞ BİRLİĞİYLE YENİ TASARIM
Hattat Regis, Türk mühendisliği ile İtalyan tasarımını bir araya getirerek geliştirdiği L7 sınıfı elektrikli hafif ticari araçlarla sektöre çevre dostu çözümler sunuyor. Araçlar, lojistik ve kargo taşımacılığı, soğuk zincir taşımacılığı, mobil ofis çözümleri ve atık yönetimi gibi farklı alanlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandı.
TEKNİK DETAYLARI BELLİ OLDU
Teknik detaylar arasında 150 km ve 220 km olmak üzere iki farklı menzil seçeneği, yüzde 100 elektrikli motor teknolojisi ve düşük maliyetli işletim avantajı dikkat çekiyor. Bu araçlar, taşımacılık sektöründeki karbon emisyonlarını azaltmayı ve operasyonel maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.
PİYASADA LİDERLİĞE OYNUYOR
Türkiye’nin ilk ve tek e-mobilite merkezi olan E-Garaj, yalnızca satışla sınırlı kalmayarak servis, danışmanlık ve şarj altyapısı hizmetleriyle de sektörde öne çıkıyor. Hattat Regis ile yapılan bu iş birliği, markanın Türkiye’deki elektrikli hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendirecek.
NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Hattat Regis’in elektrikli hafif ticari araçları, Şubat 2025’te düzenlenecek özel bir lansman etkinliğiyle tanıtılacak. Araçların Mart 2025 itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.