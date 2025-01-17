Türkiye’nin Elektrikli Otomobil Piyasasında İlk ve Tek: Dev Anlaşmada İmzalar Atıldı! Yeni Model Yolda

TEKNİK DETAYLARI BELLİ OLDU

Teknik detaylar arasında 150 km ve 220 km olmak üzere iki farklı menzil seçeneği, yüzde 100 elektrikli motor teknolojisi ve düşük maliyetli işletim avantajı dikkat çekiyor. Bu araçlar, taşımacılık sektöründeki karbon emisyonlarını azaltmayı ve operasyonel maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

PİYASADA LİDERLİĞE OYNUYOR

Türkiye’nin ilk ve tek e-mobilite merkezi olan E-Garaj, yalnızca satışla sınırlı kalmayarak servis, danışmanlık ve şarj altyapısı hizmetleriyle de sektörde öne çıkıyor. Hattat Regis ile yapılan bu iş birliği, markanın Türkiye’deki elektrikli hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendirecek.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Hattat Regis’in elektrikli hafif ticari araçları, Şubat 2025’te düzenlenecek özel bir lansman etkinliğiyle tanıtılacak. Araçların Mart 2025 itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.