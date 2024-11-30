Türkiye'nin Efsane Şirketi Satılıyor: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oluyor
Londra Borsası’nın da en köklü şirketlerinden biri olan 11 bin çalışanı bulunan İngiliz devi, Kocaeli Dilovası ve Kütahya’da üretim yapan Piromet’in çoğunluk hissesini almak için görüşmelere başladı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Londra Borsası’nın da en köklü şirketlerinden biri olan 11 bin çalışanı bulunan İngiliz devi, Kocaeli Dilovası ve Kütahya’da üretim yapan Piromet’in çoğunluk hissesini almak için görüşmelere başladı.
300 yıllık bir geçmişe sahip olan ve İngiltere’nin en eski 10’uncu şirketi olan Vesuvius, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapıyor. Londra Borsası'nın köklü şirketlerinden biri olan Vesuvius, metal ve cam işleme sektöründe dünya lideri konumunda. Şirket, Türkiye'nin önde gelen refrakter malzeme üreticilerinden Piromet'in çoğunluk hissesini satın almak üzere görüşmelere başladı.
TÜRKİYE PAZARINA GİRİYOR
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker‘in haberine göre, 1704 yılında Isaac Cookson tarafından Londra’da metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermek için kurulan Vesuvius, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Bu anlaşma ile Vesuvius, Türkiye'deki üretim tesislerini genişletecek ve yerel pazarda daha etkin bir rol oynayacak. Kocaeli Dilovası ve Kütahya'da bulunan Piromet fabrikaları, Vesuvius'un global üretim ağına dahil olacak. Bu sayede, Türkiye'deki sanayi şirketlerine daha yakın ve hızlı hizmet verebilecekler.