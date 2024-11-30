Türkiye'nin Efsane Şirketi Satılıyor: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oluyor

TÜRKİYE PAZARINA GİRİYOR

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker‘in haberine göre, 1704 yılın­da Isaac Cookson tarafından Londra’da metal ve cam işleme alanında faaliyet göstermek için kurulan Vesuvius, Türki­ye pazarına girmeye hazırlanıyor. Bu anlaşma ile Vesuvius, Türkiye'deki üretim tesislerini genişletecek ve yerel pazarda daha etkin bir rol oynayacak. Kocaeli Dilovası ve Kütahya'da bulunan Piromet fabrikaları, Vesuvius'un global üretim ağına dahil olacak. Bu sayede, Türkiye'deki sanayi şirketlerine daha yakın ve hızlı hizmet verebilecekler.