Türkiye'nin Dört Yanındaki Perakende Devi İflas Bayrağını Çekti!
Perakende sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ayakkabı, çanta ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren Talipsan Mağazacılık ve bağlı şirketleri DGN Ayakkabıcılık ile Doğan Çanta, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketlere mahkeme kararıyla üç ay süreyle geçici iflas koruması tanındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla, Talipsan ve iştirakleri hakkında 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirketlerin mali yapılarını gözlemlemek ve süreci denetlemek üzere üç konkordato komiseri görevlendirdi. Bu kapsamda Mehmet Kılıç, Türkan Yılmaz ve Gülçin Kazan, şirketlerin mali süreçlerini yürütecek isimler oldu.
KONKORDATO TALEBİ GECİKMEDİ
1991 yılında kurulan Talipsan Mağazacılık, uzun yıllar Konya merkezli faaliyet yürütürken, 2 Haziran 2025 itibarıyla merkezini İstanbul’a taşıdı. Ancak kısa sürede artan finansal yüklerin ardından şirketin konkordato başvurusunda bulunması dikkat çekti.
Talipsan Mağazacılık çatısı altında hizmet veren DGN Ayakkabıcılık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli satış sistemleriyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve artan işletme maliyetleri, firmaları zora soktu.
4 İLDE 19 MAĞAZASI VARDI
Şirketin Türkiye genelinde yaygın mağaza ağı da dikkat çekiyor. Konya’nın yanı sıra Gaziantep, Trabzon ve Kahramanmaraş'ta toplam 19 mağazası bulunan marka, uzun süredir Anadolu'da güçlü bir ticari varlık sürdürüyor.
Konkordato sürecine giren şirketlerin mevcut faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için üç aylık mühlet boyunca yasal koruma altında olacağı bildirildi.
Talipsan ve bağlı şirketlerin konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği, mahkeme tarafından hazırlanacak mali raporların ardından belirlenecek. Süreç boyunca alacaklılarla uzlaşma sağlanması halinde şirketler faaliyetlerine devam edebilecek.