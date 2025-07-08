Türkiye'nin Dört Yanındaki Perakende Devi İflas Bayrağını Çekti!

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla, Talipsan ve iştirakleri hakkında 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, şirketlerin mali yapılarını gözlemlemek ve süreci denetlemek üzere üç konkordato komiseri görevlendirdi. Bu kapsamda Mehmet Kılıç, Türkan Yılmaz ve Gülçin Kazan, şirketlerin mali süreçlerini yürütecek isimler oldu.