Türkiye’nin Dev Tarım Firması İflas Etti: Sektöre Bir Darbe Daha!
Konya'nın Karapınar ilçesinde faaliyet gösteren Kayhan Hayvancılık şirketi, konkordato başvurusunda bulunduğu mahkemeden olumsuz yanıt aldı.
Kaynak: KonkordatoTakip
Şirketin konkordato talebi sonrasında apılan yargılama ve incelemeler sonucunda şirketin talep reddedildi ve iflas kararı kesinleşti.
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ZOR GÜNLER
Son yıllarda Konya'da tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok firma, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunuyor. Kayhan Hayvancılık da bu süreçte mahkemeye başvuran firmalardan biri oldu.
İFLASI RESMİ OLARAK İLAN EDİLDİ
Mahkeme, yapılan değerlendirmeler neticesinde firmanın konkordato talebini uygun görmedi. Kararın ardından şirketin iflası resmi olarak ilan edildi.
KONKORDATO TALEBİ İPTAL EDİLDİ, İFLASI RESMEN KESİNLEŞTİ
Verilen ilanda şu ifadeler yer aldı:
Davacı Kayhan Hayvancılık Tarım Nakliyat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından hasımsız olarak açılan Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası sonucunda; Mahkememizin 27/11/2024 tarihli duruşmasında, konkordato davasının reddine, mahkememizin 03/09/2024 tarihli ara kararı ile verilen geçici mühlet ile bütün ihtiyati tedbirlerin ve konkordato şerhlerinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal kaldırılmasına, davacı şirketin 27/11/2024 tarih, saat 14:45 itibariyle İFLASINA, davacı şirkete geçici konkordato komiseri olarak atanan Ahmet Bulca'nın görevinin de 27/11/2024 tarihi itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Karapınar İcra (İflas) Müdürlüğü'nün 2024/1 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu İLAN OLUNUR.
Bu durum, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan ekonomik zorlukların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle artan maliyetler ve piyasa dalgalanmaları, sektörde faaliyet gösteren firmaları zorlu bir süreçle karşı karşıya bırakmaya devam ediyor.