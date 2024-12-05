Türkiye’nin Dev Tarım Firması İflas Etti: Sektöre Bir Darbe Daha!

KONKORDATO TALEBİ İPTAL EDİLDİ, İFLASI RESMEN KESİNLEŞTİ

Verilen ilanda şu ifadeler yer aldı:

Davacı Kayhan Hayvancılık Tarım Nakliyat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından hasımsız olarak açılan Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası sonucunda; Mahkememizin 27/11/2024 tarihli duruşmasında, konkordato davasının reddine, mahkememizin 03/09/2024 tarihli ara kararı ile verilen geçici mühlet ile bütün ihtiyati tedbirlerin ve konkordato şerhlerinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal kaldırılmasına, davacı şirketin 27/11/2024 tarih, saat 14:45 itibariyle İFLASINA, davacı şirkete geçici konkordato komiseri olarak atanan Ahmet Bulca'nın görevinin de 27/11/2024 tarihi itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Karapınar İcra (İflas) Müdürlüğü'nün 2024/1 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu İLAN OLUNUR.

Bu durum, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan ekonomik zorlukların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle artan maliyetler ve piyasa dalgalanmaları, sektörde faaliyet gösteren firmaları zorlu bir süreçle karşı karşıya bırakmaya devam ediyor.