Türkiye'nin Dev Süt Firması İflas Etti: 30 Ülkeye İhracat Yapıyordu
Türkiye genelinde özel sektörün yaşadığı finansal zorluklar, gıda sektörünü de etkisi altına almış durumda. Son olarak, 30 ülkeye ihracatı bulunan dev Türk firması da iflas bayrağını çekti.
Kaynak: Merhabahaber
Hammadde maliyetlerindeki artış ve tahsilat sorunları gibi nedenler, güçlü ihracat performansına sahip markaları bile iflasın eşiğine getirmeye devam ediyor. Konya’dan 30 ülkeye süt ve süt ürünleri ihraç eden Erkon Süt Ürünleri, iflasın son örneklerinden biri oldu.
GIDA SEKTÖRÜ KRİZDE
Özel sektör genelinde artan finansal sorunlar, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Hammadde ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi ve gelir-gider dengesinin bozulması, sektördeki birçok şirketi zora sokuyor.
İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ
Konya merkezli Erkon Süt Ürünleri, Amerika’dan Rusya’ya kadar 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan köklü bir şirket olarak biliniyordu. Ancak artan maliyetler ve finansal sıkıntılar nedeniyle şirket, geçtiğimiz dönemde konkordato ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasını resmen onayladı. Karar, 27 Kasım 2024 günü saat 11:40 itibarıyla yürürlüğe girdi.
GIDA SEKTÖRÜNDE ÇÖZÜM ARAYIŞI SÜRÜYOR
Gıda sektöründeki şirketlerin finansal sorunları, yalnızca Türkiye pazarını değil, uluslararası ticareti de etkiliyor. İhracat yapan markaların iflası, ülke ekonomisi açısından ciddi bir kayıp anlamına geliyor. Bu nedenle, sektörün yaşadığı krizlerin çözümü için kapsamlı ve sürdürülebilir önlemler alınması gerektiği sıkça vurgulanıyor.
MAHKEME KARARI
Mahkeme kararı kamuoyuna şu şekilde duyurdu:
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 27/11/2024 tarih ve 2024/563 Esas, 2024/735 Karar sayılı yazısı ile 36304**** vergi numaralı,**** MERSİS numaralı ERKON SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 27/11/2024 günü saat 11:40 itibariyle iflasına karar verilmiştir. İ.İ.K nun 166. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.