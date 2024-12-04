Türkiye'nin Dev Süt Firması İflas Etti: 30 Ülkeye İhracat Yapıyordu

Hammadde maliyetlerindeki artış ve tahsilat sorunları gibi nedenler, güçlü ihracat performansına sahip markaları bile iflasın eşiğine getirmeye devam ediyor. Konya’dan 30 ülkeye süt ve süt ürünleri ihraç eden Erkon Süt Ürünleri, iflasın son örneklerinden biri oldu.