Türkiye'nin Dev Şirketi Duyurdu: Kapatıyoruz! Yüzlerce Çalışanı Vardı! "Büyük Yıkım Olacak"

"SOMA'DAKİ SANTRALİ KAPATACAĞIZ"

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, düzenlediği basın toplantısında santralin kapatılacağını doğruladı. Erkoyuncu, "Soma’yı kapatacağız, can sıkılacak. Bunun faturasını ödemeye hazırım. Soma’yı kapatacağız gözüyle gittik biz bakanlığa. Soma’da bir gürültü koptu. Soma Termik Santrali kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var. Kapatacağız, niyetimiz bu yönde. Bu hafta yine görüşme var. Yine söylüyorum enerji bizim belamız." dedi.