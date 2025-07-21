Türkiye'nin Dev Şirketi Duyurdu: Kapatıyoruz! Yüzlerce Çalışanı Vardı! "Büyük Yıkım Olacak"
Torku’nun da bağlı bulunduğu Konya Şeker’in işlettiği Soma Termik Santrali, ekonomik zorluklar nedeniyle üretimi durdurdu. Santrali kapatacaklarını açıklayan PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Soma Termik Santrali kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var. Kapatacağız, niyetimiz bu yönde." dedi.
Kaynak: Sözcü
Türkiye'nin önde gelen tarım ve enerji şirketlerinden biri olan Konya Şeker'in işlettiği Soma Termik Santrali, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretimi tamamen durdurdu. 2015 yılında 685 milyon dolarlık yatırımla devralınan santral, aylardır süren kömür temin krizinin ardından faaliyetlerine son verdi.
"SOMA'DAKİ SANTRALİ KAPATACAĞIZ"
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, düzenlediği basın toplantısında santralin kapatılacağını doğruladı. Erkoyuncu, "Soma’yı kapatacağız, can sıkılacak. Bunun faturasını ödemeye hazırım. Soma’yı kapatacağız gözüyle gittik biz bakanlığa. Soma’da bir gürültü koptu. Soma Termik Santrali kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var. Kapatacağız, niyetimiz bu yönde. Bu hafta yine görüşme var. Yine söylüyorum enerji bizim belamız." dedi.
KONYA ŞEKER’İN BORCU DA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Soma Termik Santrali’nin kapanması kararı, Konya Şeker’in içinde bulunduğu mali darboğazı da yeniden gündeme taşıdı. Şirketin 2021’de 17 milyar TL olan borcu, 2025 itibarıyla 67,8 milyar TL’ye yükseldi. En büyük alacaklılardan biri ise Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ). Konya Şeker’in TKİ’ye olan 18 milyar TL’lik borcunu ödeyememesi, kömür sevkiyatının da durmasına neden oldu.