Türkiye'nin Dev Market Zinciri Satıldı

2023 yılında İzmir'de 26 şubesi bulunan market zinciri Hobi Parfümeri'yi satın alan süpermarket devi Migros, bu yılın ilk aylarında Türkiye'nin büyük marketleri arasında yer alan Kent Gross'u satın almak için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satış işlemlerinin ardından marketlerin Migros'a devri geçtiğimiz hafta itibarıyla tamamlandı.

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Türkiye'nin Dev Market Zinciri Satıldı - Resim: 1

Geçtiğimiz yılı rekor seviyede satış ve kar rakamları ile tamamlayan süpermarket devi Migros, yeni alımlar için çalışmalarını sürdürüyor.

2023'te İzmir merkezli üretim yapan ve şehir genelinde 26 şubesi bulunan Hobi Parfümeri'yi satın alan Migros, İstanbul ve Konya'da toplam 6 şubesi bulunan Kent Gross'un satın alım işlemleri için anlaşmaya vardı.

Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru geçtiğimiz aylarda onaylanırken, taraflar arasında yürütülen satın alma sürecinin tamamlandığı öğrenildi. 2017 yılında hizmete başlayan Kent Gross marketler kısa sürede büyümüş ve sektörün devlerinin ilgisini çekmişti.

MİGROS SATIN ALIM İŞLEMLERİNE DEVAM EDECEK

Özellikle Migros Yemek ve sanal market uygulamaları ile e-ticarette büyük bir başarı yakalayan Migros, fiziki mağazacılık tarafında ise satın alım işlemlerine devam etmeye hazırlanıyor.

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