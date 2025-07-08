Türkiye'nin Dev Markası Yabancılara Satıldı: Sürpriz Satın Alma Tüm Sektörü Karıştırdı

KÖKLÜ GEÇMİŞ, YENİ HEDEFLER

Temelleri 1988 yılında Ormar Ltd. olarak atılan Ares Marine, 2016 yılında yeniden yapılandırılarak şu anki adını aldı. Tuzla’da konumlanan firma, Türkiye’nin denizcilik sanayisinde önemli bir yere sahip. Şirket; yangın ve gaz algılama sistemlerinden kargo kontrol sistemlerine, navigasyon çözümlerinden deniz elektroniğine kadar birçok alanda hizmet veriyor.

Ares Marine’in Kurucu Ortağı Mustafa Özler ise satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık arkamızda Consilium’un geniş ürün portföyü ve küresel deneyimi var. Bu sayede büyüme planlarımızı daha da ileriye taşıyarak küresel ölçekte yeni adımlar atmaya hazırız" dedi.