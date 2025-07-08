Türkiye'nin Dev Markası Yabancılara Satıldı: Sürpriz Satın Alma Tüm Sektörü Karıştırdı
Yangın güvenliği alanında 100 yılı aşkın tecrübeye sahip İsveçli Consilium Safety Group, Türk firması Ares Marine’i satın alarak Türkiye denizcilik pazarına güçlü bir adım attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Denizcilik alanında faaliyet gösteren Türk firması Ares Marine, dünyanın önde gelen güvenlik sistemleri üreticilerinden biri olan İsveç merkezli Consilium Safety Group tarafından satın alındı. 1912 yılında kurulan ve dünya genelinde 29 ülkede 55 ofisi bulunan Consilium Safety Group, bu satın almayla Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı.
YANGIN GÜVENLİĞİ DEVİ TÜRKİYE’DE BÜYÜME HEDEFİNDE
Yangın, gaz ve alev algılama sistemleri alanında dünya çapında önemli bir konuma sahip olan Consilium Safety Group’un CEO’su Philip Isell Lind af Hageby, Türkiye’de denizcilik sektörünün hızlı büyümesine dikkat çekerek, Ares Marine’in bünyelerine katılmasıyla birlikte hem gemi üreticilerine daha gelişmiş teknolojik çözümler sunacaklarını hem de gemi sahiplerine yerel satış sonrası destek ve modernizasyon hizmetleri sağlayacaklarını ifade etti.
KÖKLÜ GEÇMİŞ, YENİ HEDEFLER
Temelleri 1988 yılında Ormar Ltd. olarak atılan Ares Marine, 2016 yılında yeniden yapılandırılarak şu anki adını aldı. Tuzla’da konumlanan firma, Türkiye’nin denizcilik sanayisinde önemli bir yere sahip. Şirket; yangın ve gaz algılama sistemlerinden kargo kontrol sistemlerine, navigasyon çözümlerinden deniz elektroniğine kadar birçok alanda hizmet veriyor.
Ares Marine’in Kurucu Ortağı Mustafa Özler ise satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık arkamızda Consilium’un geniş ürün portföyü ve küresel deneyimi var. Bu sayede büyüme planlarımızı daha da ileriye taşıyarak küresel ölçekte yeni adımlar atmaya hazırız" dedi.